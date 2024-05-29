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Астросиноптики предупредили, что лето начнется с магнитных бурь

29 мая 2024 21:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
На Солнце произошла мощная вспышка - почти весь июнь будут продолжаться магнитные бури
Магнитная буря. Иллюстративное фото: открытые источники
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На Солнце произошла мощная вспышка. Поэтому уже в июне Землю накроют мощные магнитные бури, к которым стоит подготовиться.

Об этом сообщает Национальное агентство океанографических и атмосферных исследований.

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Магнитные бури в июне

Так, магнитные бури ожидаются почти весь июнь в течение этих дат:

  • слабые 1-3 июня, 8-12 июня, 28-30 июня;
  • средние 16 июня и 22 июня;
  • сильная 23 июня;
  • самая мощная 28-30 июня.

Для метеозависимых людей магнитные бури угрожают ухудшением самочувствия, в частности, следующими симптомами:

  • головная боль;
  • тошнота;
  • "крутит суставы";
  • высокая температура;
  • повышенное давление;
  • бессонница.

Чтобы ослабить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и соблюдать режим сна.

Также необходимо запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, повышающими устойчивость организма к стрессу. В то же время употребляйте меньше тяжелой, жирной и острой пищи.

Ранее народный синоптик Диденко предупредила украинцев о завтрашней буре: погода будет в основном теплой, но отдельные регионы накроет грозовой фронт.

Также мы писали, что астросиноптики прогнозировали магнитную бурю. Земная магнитосфера претерпела повышенную активность.

космос
Солнце
магнитные бури
Земля

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