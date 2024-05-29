На Солнце произошла мощная вспышка - почти весь июнь будут продолжаться магнитные бури

Магнитная буря. Иллюстративное фото: открытые источники

На Солнце произошла мощная вспышка. Поэтому уже в июне Землю накроют мощные магнитные бури, к которым стоит подготовиться.

Об этом сообщает Национальное агентство океанографических и атмосферных исследований.

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Магнитные бури в июне

Так, магнитные бури ожидаются почти весь июнь в течение этих дат:

слабые 1-3 июня, 8-12 июня, 28-30 июня;

средние 16 июня и 22 июня;

сильная 23 июня;

самая мощная 28-30 июня.

Для метеозависимых людей магнитные бури угрожают ухудшением самочувствия, в частности, следующими симптомами:

головная боль;

тошнота;

"крутит суставы";

высокая температура;

повышенное давление;

бессонница.

Чтобы ослабить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и соблюдать режим сна.

Также необходимо запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, повышающими устойчивость организма к стрессу. В то же время употребляйте меньше тяжелой, жирной и острой пищи.

Ранее народный синоптик Диденко предупредила украинцев о завтрашней буре: погода будет в основном теплой, но отдельные регионы накроет грозовой фронт.

Также мы писали, что астросиноптики прогнозировали магнитную бурю. Земная магнитосфера претерпела повышенную активность.