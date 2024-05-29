На Солнце произошла мощная вспышка - почти весь июнь будут продолжаться магнитные бури

Астросиноптики предупредили, что лето начнется с магнитных бурь
На Солнце произошла мощная вспышка. Поэтому уже в июне Землю накроют мощные магнитные бури, к которым стоит подготовиться.
Об этом сообщает Национальное агентство океанографических и атмосферных исследований.
Магнитные бури в июне
Так, магнитные бури ожидаются почти весь июнь в течение этих дат:
- слабые 1-3 июня, 8-12 июня, 28-30 июня;
- средние 16 июня и 22 июня;
- сильная 23 июня;
- самая мощная 28-30 июня.
Для метеозависимых людей магнитные бури угрожают ухудшением самочувствия, в частности, следующими симптомами:
- головная боль;
- тошнота;
- "крутит суставы";
- высокая температура;
- повышенное давление;
- бессонница.
Чтобы ослабить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и соблюдать режим сна.
Также необходимо запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, повышающими устойчивость организма к стрессу. В то же время употребляйте меньше тяжелой, жирной и острой пищи.
Ранее народный синоптик Диденко предупредила украинцев о завтрашней буре: погода будет в основном теплой, но отдельные регионы накроет грозовой фронт.
Также мы писали, что астросиноптики прогнозировали магнитную бурю. Земная магнитосфера претерпела повышенную активность.
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