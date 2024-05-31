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Лето начнется с аномалий — синоптики рассказали, какой будет погода в июне и к чему готовиться

31 мая 2024 12:58
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в июне 2024 года
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Уже завтра в Украине наступит лето, которое будет теплее прошлогоднего. Средняя температура воздуха ожидается в пределах +19...+23 °C.

Об этом пишет ТСН.ua.

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Прогноз погоды на июнь

По данным Укргидрометцентра, июнь будет среднестатистическим, но более теплым, чем в прошлом году. Средняя месячная температура воздуха будет колебаться в пределах +19...+23 °C, в районах вблизи гор — +16...+19 °C, что на 1,5-2 °C выше нормы.

Во время многолетних наблюдений минимальная температура воздуха в июне в Украине была +1 °C, а в горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами было зафиксировано -3,4...-0,3 ° C, на высокогорье Карпат до -5°C.

Абсолютный максимум температуры составил +38 °C, а в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами было даже +39,8 °C, в горах — +25...+33 °C.

Месячное количество осадков в июне прогнозируется на уровне 49-90 мм, в Карпатах, Прикарпатье и Закарпатье — 117-171 мм, что в пределах нормы.

В комментарии ТСН руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что в этом году прохладного июня не будет. Это объясняется тем, что с пяти предыдущих месяцев четыре — оказались теплее нормы.

По ее словам, июнь начнется комфортной теплой погодой с кратковременными дождями по всей территории, однако на левом берегу Днепра их будет мало на фоне значительно высшей температуры воздуха, чем была в мае.

На юге, в центре и востоке во вторую неделю лета прогнозируют дневную температуру +30...+33 °C, в западных и северных областях +27...+29 °C. Также активнее станут грозы, град и шквалы.

В целом по данным разных погодных сайтов показывает, июнь в Украине прогнозируется теплым и дождливым.

По статистике метеонаблюдений, количество дождевых дней в июне в южных и восточных областях составляет 5-11, на остальной территории — 10-15, а в Карпатах может быть до 19 дней.

Ранее Укргидрометцентр предупреждал о дождях и грозах в некоторых областях в последний день весны.

Также мы писали, что на Солнце произошла мощная вспышка. Поэтому уже в июне Землю накроют мощные магнитные бури, к которым стоит подготовиться.

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