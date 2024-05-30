Прогноз погоди в Україні на завтра, 31 травня, від Укргідрометцентру

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 31 травня, буде хмарною з проясненнями. У багатьох областях очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 31 травня

По всій країні, крім південної частини та Дніпропетровської області, короткочасні дощі, а також місцями грози.

Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C, на сході та південному сході країни до +30 °C.

Прогноз погоди в Україні 31 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 31 травня

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Очікується короткочасний дощ, а також подекуди гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C;

у Києву вночі +13...+15 °C, вдень +22...+24 °C.

Попередження про пожежну небезпеку

В Україні, крім Криму, більшості західних, Вінницької, Одеської, Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Інформація щодо водності в басейні Дністра

Синоптики зазначили, що весняне водопілля в 2024 році на річках басейну Дністра пройшло в аномально рані терміни — в лютому. Воно було майже вдвічі меншим за середні багаторічні значення.

В березні та квітні в басейні Дністра опади зумовили формування декількох хвиль паводків, які за висотою були хоч і невисокі, проте вони підтримували водність річок в межах, близьких до норми в цей період.

"В травні ситуація кардинально змінилась — в басейні Дністра спостерігався значний дефіцит опадів: на більшій території басейну випало 10-30 % місячної норми, а місцями сумарна кількість опадів за місяць становила всього 1-10 % норми, лише в окремих гірських районах їх кількість досягала 50-60 % норми", — йдеться у повідомленні.

Ураховуючи вказані умови, водність Дністра протягом травня поступово зменшувалась, і на кінець місяця витрата води за даними гідрологічного посту у Галичі (Івано-Франківська область) становила 34,5 кубометри на секунду, що на 3,5 раза менше, ніж на початку місяця.

Протягом місяця приплив води до Дністровського водосховища зменшився в 1,8 раза, і на кінець травня його значення становить 109 кубометрів на секунду. Середній приплив води до Дністровського водосховища за місяць становить приблизно 40% від норми травня.

Загалом водність Дністра становить 30-40% від місячної норми, а його приток складає 30-55%. Навіть якщо значення витрат води низькі, особливо для травня, вони не досягли критеріїв маловоддя.

Додатково до природних чинників додалась складна ситуація в енергетичній сфері, яка призвела до вимушеного активного спрацювання Дністровського водосховища для покриття дефіциту в енергосистемі.

Станом на ранок 30 травня рівень води в Дністровському водосховищі становить 114,33 метра над рівнем Балтійського моря. Хоча це значення нижче на 6,7 метра від нормального підпірного рівня водосховища, воно не досягає критичних відміток.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Завтра продовжуватиметься спад рівнів водопілля на Десні та незначне перевищення небезпечних відміток, при яких порушується транспортне сполучення з окремими прирічковими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області. Оголошено перший рівень небезпеки.

На рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету (Івано-Франківська та Чернівецька області) очiкується підвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями, без загрози негативних наслiдкiв.

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Оголошено третій рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища 31 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні завтра, 31 травня, очікується з дощами та грозами. Однак температура повітря залишатиметься високою.

Також ми повідомляли, що червень в України буде надзвичайно спекотним. За прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, середньомісячна температура буде на півтора чи два градуси вище за кліматичну норму.