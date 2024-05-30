Прогноз погоды в Украине на завтра, 31 мая, от Укргидрометцентра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 31 мая, будет облачной с прояснениями. Во многих областях ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 31 мая

По всей стране, кроме южной и Днепропетровской области, кратковременные дожди, а также местами грозы.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +11...+16 °C, днем +21...+26 °C, на востоке и юго-востоке страны до +30 °C.

Прогноз погоды в Украине 31 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 31 мая

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, а также гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +11...+16 °C, днем +21...+26 °C;

в Киеве ночью +13...+15 °C, днем +22...+24 °C.

Предупреждение о пожарной опасности

В Украине, кроме Крыма, большинства западных, Винницкой, Одесской, Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Информация о водности в бассейне Днестра

Синоптики отметили, что весеннее половодье в 2024 году на реках бассейна Днестра прошло в аномально ранние сроки — в феврале. Оно было почти вдвое меньше средних многолетних значений.

В марте и апреле в бассейне Днестра осадки обусловили формирование нескольких волн паводков, которые по высоте были хоть и невысокие, однако они поддерживали водность рек в пределах близких к норме в этот период.

"В мае ситуация кардинально изменилась — в бассейне Днестра наблюдался значительный дефицит осадков: на большей территории бассейна выпало 10-30 % месячной нормы, а местами суммарное количество осадков за месяц составляло всего 1-10 % нормы, лишь в отдельных горных районах их количество достигало 50-60 % нормы", — говорится в сообщении.

Учитывая указанные условия, водность Днестра в течение мая постепенно уменьшалась, и на конец месяца расход воды по данным гидрологического поста в Галиче (Ивано-Франковская область) составлял 34,5 кубометра в секунду, что на 3,5 раза меньше, чем в начале месяца.

В течение месяца приток воды в Днестровское водохранилище уменьшился в 1,8 раза, и на конец мая его значение составляет 109 кубометров в секунду. Средний приток воды в Днестровское водохранилище за месяц составляет примерно 40% от нормы мая.

В целом водность Днестра составляет 30-40% от месячной нормы, а его приток составляет 30-55%. Даже если значения расходов воды низкие, особенно для мая, они не достигли критериев маловодья.

Дополнительно к природным факторам добавилась сложная ситуация в энергетической сфере, которая привела к вынужденному активному срабатыванию Днестровского водохранилища для покрытия дефицита в энергосистеме.

По состоянию на утро 30 мая уровень воды в Днестровском водохранилище составляет 114,33 метра над уровнем Балтийского моря. Хотя это значение ниже на 6,7 метра от нормального подпорного уровня водохранилища, оно не достигает критических отметок.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Завтра будет продолжаться спад уровней половодья на Десне и незначительное превышение опасных отметок, при которых нарушается транспортное сообщение с отдельными приречными селами в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области. Объявлен первый уровень опасности.

На реках суббассейнов Прута и Сирету (Ивано-Франковская и Черновицкая области) ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,7 м над уровнями, без угрозы негативных последствий.

Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Объявлен третий уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях 31 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине завтра, 31 мая, ожидается с дождями и грозами. Однако температура воздуха будет оставаться высокой.

Также мы сообщали, что июнь в Украине будет чрезвычайно жарким. По прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, среднемесячная температура будет на полтора или два градуса выше климатической нормы.