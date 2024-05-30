Прогноз погоди в Україні на завтра, 31 травня

Злива в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 31 травня, очікується з дощами та грозами. Однак температура повітря залишатиметься високою.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 31 травня

За словами Діденко, в Україні очікуються короткочасні грозові дощі. При грозах можливе шквалисте посилення вітру на заході, півночі, Вінницькій, Житомирській, Київській областях, а також західних районах Черкаської області. До того ж можливі місцями сильні зливи.

На сході країни будуть локальні дощі з грозами. На півдні опади очікуються лише в Одеській області. На Полтавщині, Дніпропетровщині та у Кропивницькому з районами без істотних опадів.

Спека передбачається на сході та південному сході. Там буде +26...+29 °C, місцями до +30 °C. На решті території України +22...+26 °C.

Прогноз погоди в Києві 31 травня

У столиці повітря буде свіжим — близько +22...+23 °C. Очікуються локальні грозові дощі.

Діденко додала, що літо розпочнеться в Україні спекою.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні в четвер, 30 травня, буде хмарною із проясненнями. Усюди, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Також ми повідомляли, що червень в України буде надзвичайно спекотним. За прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, середньомісячна температура буде на півтора чи два градуси вище за кліматичну норму.