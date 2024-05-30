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Майже всюди дощі — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні

30 травня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в четвер, 30 травня — прогноз від синоптиків
Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: piwigo.kyivlive.com.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в четвер, 30 травня, буде хмарною із проясненнями. Усюди, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Про це 29 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі +12...+17 °С, у Карпатському регіоні — від +7 °С до +12 °С. Удень буде +20...+25 °С, а в південно-західній частині +24...+29 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +12...+17 °С, а вдень +20...+25 °С. У Києві вночі буде +14...+16 °С, а вдень +22...+24 °С. Очікується хмарна із проясненнями погода, короткочасний дощ і гроза. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

— синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні - фото 1
Карта "Гідрологічна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

Продовжуватиметься зниження рівнів води на Верхньому Дніпрі (в межах країни) та Десні з подальшим зменшенням шару затоплення заплав та перевищення небезпечних відміток порушення транспортного сполучення з рядом прирічкових сіл у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Ніжинському, Корюківському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

По всій території України, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Рівненської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, у четвер, 30 травня, в Україні побільшає дощів із грозами.

На заході, півночі, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. При грозах може виникнути шквальний вітер. Подекуди можливі й короткочасні сильні зливи.

На сході, у більшості південних і центральних областей дощі завтра можливі, проте локальні і час від часу.

Температура повітря найнижчою буде у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Одеській областях та на Закарпатті: протягом дня +20...+23 °С. Помірна спека від +26 °С до +30 °С очікується на сході країни. На решті території впродовж дня температура повітря становитиме +23...27 °С.

У Києві пройдуть періодичні дощі та прогримлять грози. Повітря буде досить свіжим, близько +24 °С.

Нагадаємо, напередодні, у середу, 29 травня, більшість територій України накрила негода. Синоптики попереджали про грозові дощі зі шквалами у Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та інших областях.

Також ми повідомляли, що червень в України буде надзвичайно спекотним. За прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, середньомісячна температура буде на півтора чи два градуси вище за кліматичну норму.

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