Погода в Україні у середу, 29 травня — яким областям загрожує буря

Сильна гроза над містом. Фото: freepik.com

Погода в Україні в середу, 29 травня, буде дощовою та спекотною. Синоптики попереджають про грозові дощі зі шквалами у Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та інших областях. Також на тлі високої температури повітря, що сягне +28 °C, існує пожежна небезпека.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 29 травня

"Вночі на півдні країни, Вінниччині та Прикарпатті, вдень в Україні, крім більшості північних областей, короткочасні дощі, місцями грози", — прогнозують синоптики.

Вітер східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +12...+17 °C, у західних областях +9...+14 °C;

вдень +23...+28 °C, у південних, південно-західних та Кіровоградській областях +19...+24 °C, на високогір'ї Карпат +13...+18 °C;

у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +24...+26 °C.

Прогноз погоди в Україні на середу, 29 травня. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки по Україні 27-30 травня. Загроза не торкнеться Закарпатської, Івано-Франківської, а 30 травня і Чернівецької, Львівської та Рівненської областей.

Крім того, 28-31 травня є небезпека підтоплення прирічкових сіл у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Ніжинському, Корюківському районах Чернігівської області. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

Попередження про гідрологічну небезпеку в Чернігівській області в середу, 29 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 29 травня

"Активні погодні процеси очікуються на півдні України — дощі, грози, можливі навіть сильні зливи та шквали!" — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, грозові дощі подекуди також можливі в західних областях, а до кінця дня локально по всій Україні.

Найтепліше буде у північних та східних областях, де температура повітря становитиме +26...+29 °C, а найхолодніше у південних — +20...+24 °C. У центральних регіонах очікується +22...+26 °C.

У Києві теж варто чекати локального дощу з грозою. Повітря в столиці прогріється до +26...+28 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила, що Україну знову накриє пилом 28-29 травня. Вона назвала регіони, які явище зачепить найбільше.

Також ми повідомляли, що нещодавно погода додала спецефектів на концерті відомого американського гурту Metallica. Так, під час їхнього виступу вдарила блискавка.