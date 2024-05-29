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Сунут грозовые ливни и шквалы — какие области синоптики предупреждают о буре

29 мая 2024 04:29
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в среду, 29 мая — каким областям грозит буря
Сильная гроза над городом. Фото: freepik.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в среду, 29 мая, будет дождливая и жаркая. Синоптики предупреждают о грозовых дождях со шквалами во Львовской, Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и других областях. Также на фоне высокой температуры воздуха, достигающего +28 °C, существует пожарная опасность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 29 мая

"Ночью на юге страны, Винниччине и Прикарпатье, днем в Украине, кроме большинства северных областей, кратковременные дожди, местами грозы", — прогнозируют синоптики.

Ветер восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +12...+17 °C, в западных областях +9...+14 °C;
  • днем +23...+28 °C, в южных, юго-западных и Кировоградской областях +19...+24 °C, на высокогорье Карпат +13...+18 °C;
  • в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +24...+26 °C.
Погода в Украине сегодня, 29 мая
Прогноз погоды в Украине на среду, 29 мая. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине 27-30 мая. Угроза не затронет Закарпатскую, Ивано-Франковскую, а 30 мая и Черновицкую, Львовскую и Ровенскую области.

Кроме того, 28-31 мая есть опасность подтопления приречных деревень в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском районах Черниговской области. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Опасность подтоплений в Черниговской области 29 мая
Предупреждение о гидрологической опасности в Черниговской области в среду, 29 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 29 мая

"Активные погодные процессы ожидаются на юге Украины — дожди, грозы, возможны даже сильные ливни и шквалы!" — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, грозовые дожди местами возможны в западных областях, а до конца дня локально по всей Украине.

Теплее всего будет в северных и восточных областях, где температура воздуха будет +26...+29 °C, а холоднее всего в южных — +20...+24 °C. В центральных регионах ожидается +22...+26 °C.

В Киеве тоже следует ожидать локального дождя с грозой. Воздух в столице прогреется до +26...+28 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 29 мая
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что Украину снова накроет пылью 28-29 мая. Она назвала регионы, которые явление затронет больше всего.

Также мы сообщали, что недавно погода добавила спецэффектов на концерте известной американской группы Metallica. Так, во время их выступления ударила молния.

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Укргидрометцентр
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