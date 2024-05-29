Погода в Украине в среду, 29 мая — каким областям грозит буря

Сунут грозовые ливни и шквалы — какие области синоптики предупреждают о буре
Погода в Украине в среду, 29 мая, будет дождливая и жаркая. Синоптики предупреждают о грозовых дождях со шквалами во Львовской, Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и других областях. Также на фоне высокой температуры воздуха, достигающего +28 °C, существует пожарная опасность.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 29 мая
"Ночью на юге страны, Винниччине и Прикарпатье, днем в Украине, кроме большинства северных областей, кратковременные дожди, местами грозы", — прогнозируют синоптики.
Ветер восточного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +12...+17 °C, в западных областях +9...+14 °C;
- днем +23...+28 °C, в южных, юго-западных и Кировоградской областях +19...+24 °C, на высокогорье Карпат +13...+18 °C;
- в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +24...+26 °C.
Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине 27-30 мая. Угроза не затронет Закарпатскую, Ивано-Франковскую, а 30 мая и Черновицкую, Львовскую и Ровенскую области.
Кроме того, 28-31 мая есть опасность подтопления приречных деревень в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском районах Черниговской области. Объявлен I уровень опасности — желтый.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 29 мая
"Активные погодные процессы ожидаются на юге Украины — дожди, грозы, возможны даже сильные ливни и шквалы!" — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, грозовые дожди местами возможны в западных областях, а до конца дня локально по всей Украине.
Теплее всего будет в северных и восточных областях, где температура воздуха будет +26...+29 °C, а холоднее всего в южных — +20...+24 °C. В центральных регионах ожидается +22...+26 °C.
В Киеве тоже следует ожидать локального дождя с грозой. Воздух в столице прогреется до +26...+28 °C.
Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что Украину снова накроет пылью 28-29 мая. Она назвала регионы, которые явление затронет больше всего.
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