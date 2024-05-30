Погода в Украине в четверг, 30 мая — прогноз от синоптиков

Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: piwigo.kyivlive.com.ua

Погода в Украине в четверг, 30 мая, будет облачной с прояснениями. Повсюду, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом 29 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью +12...+17 °С, в Карпатском регионе — от +7 °С до +12 °С. Днем будет +20...+25 °С, а в юго-западной части +24...+29 °С.

В Киевской области температура ночью будет +12...+17 °С, а днем +20...+25 °С. В Киеве ночью будет +14...+16 °С, а днем +22...+24 °С. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и гроза. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Гидрологическая опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

Продолжается снижение уровней воды на Верхнем Днепре (в пределах страны) и Десне с последующим уменьшением слоя затопления пойм и превышение опасных отметок нарушения транспортного сообщения с рядом приречных сел в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском районах Черниговской области (I уровень опасности — желтый).



В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

По всей территории Украины, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ровенской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в четверг, 30 мая, в Украине прибавится дождей с грозами.

На западе, севере, Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах может возникнуть шквальный ветер. Кое-где возможны и кратковременные сильные ливни.

На востоке, в большинстве южных и центральных областей, дожди завтра возможны, однако локальные и время от времени.

Температура воздуха самая низкая будет во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Одесской областях и на Закарпатье: в течение дня +20...+23 °С. Умеренная жара от +26 до +30 °С ожидается на востоке страны. На остальной территории в течение дня температура воздуха будет составлять +23...+27 °С.

В Киеве пройдут периодические дожди и прогремят грозы. Воздух будет достаточно свежим, около +24 °С.

Напомним, накануне, в среду, 29 мая, большинство территорий Украины накрыла непогода. Синоптики предупреждали о грозовых дождях со шквалами во Львовской, Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и других областях.

Также мы сообщали, что июнь в Украине будет чрезвычайно жарким. По прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, среднемесячная температура будет на полтора или два градуса выше климатической нормы.