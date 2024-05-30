Прогноз погоды в Украине на завтра, 31 мая

Ливень в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 31 мая, ожидается с дождями и грозами. Однако температура воздуха будет оставаться высокой.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 31 мая

По словам Диденко, в Украине ожидаются кратковременные дожди. При грозах возможно шквалистое усиление ветра на западе, севере, Винницкой, Житомирской, Киевской областях, а также в западных районах Черкасской области. К тому же возможны местами сильные ливни.

На востоке страны будут локальные дожди с грозами. На юге осадки ожидаются только в Одесской области. На Полтавщине, Днепропетровщине и в Кропивницком с районами без существенных осадков.

Жара предполагается на востоке и юго-востоке. Там будет +26...+29 °C, местами до +30 °C. На остальной территории Украины +22...+26 °C.

Прогноз погоды в Киеве 31 мая

В столице воздух будет свежим — около +22...+23 °C. Ожидаются локальные грозовые дожди.

Диденко добавила, что лето начнется в Украине жарой.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине в четверг, 30 мая, будет облачной с прояснениями. Повсюду, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы.

Также мы сообщали, что июнь в Украине будет чрезвычайно жарким. По прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, среднемесячная температура будет на полтора или два градуса выше климатической нормы.