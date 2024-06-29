Прогноз погоди в Україні на тиждень з 30 червня до 7 липня

Люди йдуть під освіжаючою рамкою. Фото: Новини.LIVE

В Україні наступного тижня очікується спекотна погода, місцями стовпчики термометрів сягнуть +35 °C. Водночас дощів найближчим часом не прогнозують.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook у суботу, 29 червня.

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За словами синоптика, спека в Україні триватиме й наступного тижня.

Температурна карта на 30 червня. Фото:meteopost

А в більшості областей на початку липня очікується +30...+34 °C, місцями навіть можливо +35 °C.

Температурна карта на 1 липня. Фото:meteopost

Водночас дощі у цей період малоймовірні — буде суха погода, через що підвищена пожежна небезпека. Діденко зазначила, що послаблення спеки передбачається у західних областях протягом вівторка-середи.

Температурна карта на 2 липня. Фото:meteopost

Погода у Києві 30 червня — 7 липня

У столиці найближчими днями очікується температура повітря в межах +30...+33 °C, погода буде сухою. Із середи прогнозують невелике послаблення спеки, українцям рекомендують завжди брати з собою воду.

Метеограма для Києва. Фото: Діденко

Скриншот допису Діденко

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні у західних областях очікуються дощі та грози.

Також ми писали, що суху й дуже спекотну погоду прогнозують на півдні України. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Криму — +28...+32 °C.