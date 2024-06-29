Прогноз погоди в Україні на тиждень з 30 червня до 7 липня

Народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про пекельну задуху найближчими днями
В Україні наступного тижня очікується спекотна погода, місцями стовпчики термометрів сягнуть +35 °C. Водночас дощів найближчим часом не прогнозують.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook у суботу, 29 червня.
Погода в Україні 30 червня — 7 липня
За словами синоптика, спека в Україні триватиме й наступного тижня.
А в більшості областей на початку липня очікується +30...+34 °C, місцями навіть можливо +35 °C.
Водночас дощі у цей період малоймовірні — буде суха погода, через що підвищена пожежна небезпека. Діденко зазначила, що послаблення спеки передбачається у західних областях протягом вівторка-середи.
Погода у Києві 30 червня — 7 липня
У столиці найближчими днями очікується температура повітря в межах +30...+33 °C, погода буде сухою. Із середи прогнозують невелике послаблення спеки, українцям рекомендують завжди брати з собою воду.
За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні у західних областях очікуються дощі та грози.
Також ми писали, що суху й дуже спекотну погоду прогнозують на півдні України. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Криму — +28...+32 °C.
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