Прогноз погоди в Україні в суботу, 29 червня — де синоптики обіцяють аномальну спеку, грози, дощі, град

Жінка під освіжаючої рамкою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні у суботу, 29 червня, знову буде спекотною, з дощами. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, у більшості західних областей. При цьому стовпчики термометрів вдень сягнуть позначки +31 °C. Суха й дуже спекотна погода — на півдні України. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Криму +28...+32 °C. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 29 червня

На півночі Україні також спекотно. У Чернігівській, Сумській, Житомирській областях погода буде малохмарна, без опадів, температура повітря вдень +29...+31 °C.

У Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Полтавській областях повітря прогріється до +28...+30 °C.

У Київській області — мінлива хмарність, без дощів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +27...+32 °C. У Києві теж припікатиме, вдень до +31 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попереджають жителів західних регіонів про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються вдень 29 червня. У більшості західних областей пройдуть грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Рівень небезпечності — перший. Регіони, які у зоні ризику, позначені на карті жовтим кольором.

Попередження про грози, шквальний вітер і град у західних областях 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 червня

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що цими вихідними в Україні буде дуже спекотно. Вдень очікується +28...+33 °C, у південній частині +30...+35 °C.



"Дощі пройдуть лише на крайньому заході України. У Карпатах можливі сильні грозові зливи! Спека перейде на неділю та понеділок та навіть посилиться", — попереджає Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 червня. Скриншот Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, з початку червня через аномальну спеку у Греції загинули шестеро туристів. Доля ще кількох — невідома, вони зникли безвісти.

Також ми повідомляли, що 23 червня у Львові вирував буревій. Сильний вітер з дощем повалив дерева та пошкодив електромережі.