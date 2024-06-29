Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Страшенна спека і градопад — чого чекати від погоди цієї суботи arrow

Страшенна спека і градопад — чого чекати від погоди цієї суботи

29 червня 2024 05:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні в суботу, 29 червня — де синоптики обіцяють аномальну спеку, грози, дощі, град
Жінка під освіжаючої рамкою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у суботу, 29 червня, знову буде спекотною, з дощами. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, у більшості західних областей. При цьому стовпчики термометрів вдень сягнуть позначки +31 °C. Суха й дуже спекотна погода — на півдні України. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Криму  +28...+32 °C. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 29 червня

На півночі Україні також спекотно. У Чернігівській, Сумській, Житомирській областях погода буде малохмарна, без опадів, температура повітря вдень +29...+31 °C.

У Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Полтавській областях повітря прогріється до +28...+30 °C.

У Київській області — мінлива хмарність, без дощів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +27...+32 °C. У Києві теж припікатиме, вдень до +31 °C. 

Якою буде погода в Україні сьогодні, 29 червня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру 

В Укргідрометцентрі попереджають жителів західних регіонів про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються вдень 29 червня. У більшості західних областей пройдуть грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Рівень небезпечності — перший. Регіони, які у зоні ризику, позначені на карті жовтим кольором. 

Попередження про зливи, грози, шквальний вітер 29 червня у західних областях
Попередження про грози, шквальний вітер і град у західних областях 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 червня 

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що цими вихідними в Україні буде дуже спекотно. Вдень очікується +28...+33 °C, у південній частині +30...+35 °C. 

"Дощі пройдуть лише на крайньому заході України. У Карпатах можливі сильні грозові зливи! Спека перейде на неділю та понеділок та навіть посилиться", — попереджає Наталка Діденко. 

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 червня
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 червня. Скриншот Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, з початку червня через аномальну спеку у Греції загинули шестеро туристів. Доля ще кількох — невідома, вони зникли безвісти. 

Також ми повідомляли, що 23 червня у Львові вирував буревій. Сильний вітер з дощем повалив дерева та пошкодив електромережі.  

Укргідрометцентр
Наталка Діденко
дощ
прогноз погоди
температура повітря
аномальна спека
червень
град

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони