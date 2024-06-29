Прогноз погоды в Украине в субботу, 29 июня – где синоптики обещают аномальную жару, грозы, дожди, град

Женщина под освежающей рамкой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине в субботу, 29 июня, снова будет жаркой, с дождями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в большинстве западных областей. При этом столбики термометров днем достигнут отметки +31 °C. Сухая и очень жаркая погода на юге Украины. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму +28...+32 °C. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 29 июня

На севере Украины тоже жарко. В Черниговской, Сумской, Житомирской областях погода будет облачная, без осадков, температура воздуха днем +29...+31 °C.

В Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях воздух прогреется до +28...+30 °C.

В Киевской области переменная облачность, без дождей. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +27...+32 °C. В Киеве солнце тоже будет припекать, днем до +31 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 29 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупреждают жителей западных регионов об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются днем 29 июня. В большинстве западных областей пройдут грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Уровень опасности — первый. Регионы, находящиеся в зоне риска, обозначены на карте желтым цветом.

Предупреждение о грозах, шквальном ветре и граде в западных областях 29 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 29 июня

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что в эти выходные в Украине будет очень жарко. Днем ожидается +28...+33 °C, на юге +30...+35 °C.



"Дожди пройдут только на крайнем западе Украины. В Карпатах возможны сильные грозовые ливни! Жара перейдет на воскресенье и понедельник и даже усилится", — предупреждает Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 29 июня. Скриншот Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, с начала июня из-за аномальной жары в Греции погибли шесть туристов. Судьба еще нескольких неизвестна, они пропали без вести.

Также мы сообщали, что 23 июня во Львове бушевал ураган. Сильный ветер с дождем повалил деревья и повредил электросети.