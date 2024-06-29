Прогноз погоды в Украине на неделю с 30 июня по 7 июля

Люди идут под освежающей рамкой. Фото: Новини.LIVE

В Украине на следующей неделе ожидается жаркая погода, местами столбики термометров достигнут +35 °C. В то же время дождей в ближайшее время не прогнозируют.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook в субботу, 29 июня.

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По словам синоптика, жара в Украине будет продолжаться и на следующей неделе.

Температурная карта на 30 июня. Фото:meteopost

А в большинстве областей в начале июля ожидается +30…+34 °C, местами даже возможно +35 °C.

Температурная карта на 1 июля. Фото:meteopost

В то же время, дожди в этот период маловероятны — будет сухая погода, из-за чего повышена пожарная опасность. Диденко отметила, что ослабление жары предполагается в западных областях в течение вторника-среды.

Температурная карта на 2 июля. Фото:meteopost

Погода в Киеве 30 июня — 7 июля

В столице в ближайшие дни ожидается температура воздуха в пределах +30...+33 °C, погода будет сухой. Со среды прогнозируют небольшое ослабление жары, украинцам рекомендуют всегда брать с собой воду.

Метеограмма для Киева. Фото: Диденко

Скриншот поста Диденко

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в западных областях ожидаются дожди и грозы.

Также мы писали, что сухую и жаркую погоду прогнозируют на юге Украины. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму — +28...+32 °C.