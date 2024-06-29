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Народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об адской жаре в ближайшие дни

29 июня 2024 15:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на неделю с 30 июня по 7 июля
Люди идут под освежающей рамкой. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине на следующей неделе ожидается жаркая погода, местами столбики термометров достигнут +35 °C. В то же время дождей в ближайшее время не прогнозируют.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook в субботу, 29 июня.

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Погода в Украине 30 июня — 7 июля

По словам синоптика, жара в Украине будет продолжаться и на следующей неделе.

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Температурная карта на 30 июня. Фото:meteopost

А в большинстве областей в начале июля ожидается +30…+34 °C, местами даже возможно +35 °C.

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Температурная карта на 1 июля. Фото:meteopost

В то же время, дожди в этот период маловероятны — будет сухая погода, из-за чего повышена пожарная опасность. Диденко отметила, что ослабление жары предполагается в западных областях в течение вторника-среды.

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Температурная карта на 2 июля. Фото:meteopost

Погода в Киеве 30 июня — 7 июля

В столице в ближайшие дни ожидается температура воздуха в пределах +30...+33 °C, погода будет сухой. Со среды прогнозируют небольшое ослабление жары, украинцам рекомендуют всегда брать с собой воду.

погода в Украине в первую неделю июля 2024 года
Метеограмма для Киева. Фото: Диденко
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Скриншот поста Диденко

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в западных областях ожидаются дожди и грозы.

Также мы писали, что сухую и жаркую погоду прогнозируют на юге Украины. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму — +28...+32 °C.

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