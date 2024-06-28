Прогноз погоди в Україні на суботу 29 червня

Жінки гуляють під дощем. Фото: Уніан

Погода в Україні у суботу, 29 червня, буде хмарною. На заході країни очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 29 червня

Завтра в Україні опадів не очікується, за винятком західних областей, де пройдуть короткочасні дощі та грози з градом. Синоптики попереджають, що на заході шквали вітру можуть досягати швидкості 15-20 м/с

Вітер змінюватиме напрямки, швидкість варіюватиметься у межах 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15..+20 °C, вдень +27...+32 °C. В Карпатах денна температура буде коливатися у межах +22..+27 °C

Прогноз погоди на 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 29 червня

На Київщині очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде змінювати напрямки та дмухатиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі становитиме +15...+20 °C, вдень +27...+32 °C. У Києві вночі температура буде +18...+20 °C, вдень +28...+31 °C.

Прогноз погоди на 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

28 червня, внаслідок значних опадів, можливе швидке підвищення рівнів води у річках Закарпатської області. Це може призвести до часткового затоплення низько розташованих місць, особливо в населених пунктах, через забруднення русел та водостоків, а також виникнення значного місцевого та схилового стоку. В гірських районах можуть виникнути місцеві селеві потоки. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

28-29 червня очікується підвищення рівнів води на гірських притоках Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) та річках басейну Сяну (Львівська обл.) на 0,2-1,0 м над звичайними відмітками, без серйозних наслідків. На місцях з інтенсивними дощами може виникнути значний місцевий та схиловий стік, а в гірських районах можуть здійснитися невеликі селеві потоки. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Унаслідок спорожнення Каховського водосховища та входження в річки Дніпро в старе природне русло, рівні води у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значно нижчі за звичайні відмітки водозаборів. Оголошено коричневий рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

29 червня протягом дня у більшості західних областей очікуються грози, іноді супроводжувані градом та поривами вітру до 15-20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми повідомляли про те, що антициклон принесе в Україну суху та сонячну погоду. Через спеку найближчими днями буде підвищений рівень пожежної небезпеки.