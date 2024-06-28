Прогноз погоды в Украине на субботу 29 июня

Женщины гуляют под дождем. Фото: Униан

Погода в Украине в субботу, 29 июня, будет облачной. На западе страны ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 29 июня

Завтра в Украине осадков не ожидается, кроме западных областей, где пройдут кратковременные дожди и грозы с градом. Синоптики предупреждают, что на западе шквалы ветра могут достигать скорости 15-20 м/с.

Ветер будет менять направления, скорость будет варьироваться в пределах 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15..+20 °C, днем +27...+32 °C. В Карпатах дневная температура будет колебаться в пределах +22..+27 °C

Прогноз погоды на 29 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 29 июня

В Киевской области ожидается переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер будет менять направления и дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет +15...+20 °C, днем +27...+32 °C. В Киеве ночью температура будет +18...+20°C, днем +28...+31°C.

Прогноз погоды на 29 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

28 июня в результате значительных осадков возможно быстрое повышение уровней воды в реках Закарпатской области. Это может привести к частичному затоплению низко расположенных мест, особенно в населенных пунктах, из-за загрязнения русел и водостоков, а также возникновению значительного местного и склонового стока. В горных районах могут возникнуть местные селевые потоки. Объявлен желтый уровень опасности.

28-29 июня ожидается повышение уровня воды на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) и реках бассейна Сяна (Львовская обл.) на 0,2-1,0 м над обычными отметками, без серьезных последствий. На местах с интенсивными дождями может возникнуть значительный местный и склоновый сток, а в горных районах могут осуществиться небольшие селевые потоки. Объявлен желтый уровень опасности.

В результате опорожнения Каховского водохранилища и вхождения в реки Днепр в старое природное русло, уровни воды в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях значительно ниже обычных отметок водозаборов. Объявлен коричневый уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

29 июня в течение дня в большинстве западных областей ожидаются грозы, иногда сопровождаемые градом и порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы сообщали, что антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду. Из-за жары в ближайшие дни будет повышен уровень пожарной опасности.