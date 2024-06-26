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Спека в розпалі — яку небезпечну погоду за прогнозом синоптиків принесе антициклон

26 червня 2024 04:29
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у середу, 26 червня — які області охопить задуха
Жінки гуляють під парасолею в спеку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в середу, 26 червня, очікується сухою та спекотною. Синоптики попереджають про пожежну небезпеку низку центральних областей, а також Херсонську, Львівську та інші. Однак на північному сході країни та крайньому заході очікуються дощі, місцями грозові. Температура повітря становитиме +27 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 26 червня

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах та на крайньому сході країни вдень короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", — прогнозують в Укргідрометцентрі.

Вітер північного, на заході південно-східного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується +12...+17 °C, вдень — +22...+27 °C. У Києві вночі повітря прогріється до близько +15 °C, а вдень буде +25...+27 °C.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 26 червня
Погода в Україні в середу, 26 червня. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 25-27 червня в Херсонській області та Криму, а також у більшості центральних, Чернівецькій та Львівській областях.

В яких областях оголосили пожежну небезпеку
Пожежна небезпека в Україні в четвер, 27 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 26 червня

"Надходить час і чудовий для синоптиків, і трохи нецікавий. Бо найближчим часом погоду України визначатиме антициклон [...] Сухо, сонячно, стабільно, одноманітно", — зазначила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Яка буде погода в Україні 26 червня 2024 року
Прогноз температури повітря в Україні на середу, 26 червня. Фото: Наталка Діденко

За її словами, в Україні очікується переважно сонячна й суха погода, лише в Карпатах та ввечері в Сумській, Полтавській та Харківській областях буде дощ, подекуди з грозою.

Температура повітря становитиме +24...+29 °C, на півдні до +30 °C. У Києві стовпчики термометрів покажуть +26 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 26 червня
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду в країні на тиждень 25-28 червня. За словами синоптиків, буде переважно тепло та сонячно.

Також ми повідомляли, що в Європі продовжує вирувати аномальна спека. Так, від початку літа в Греції загинуло вже шестеро людей.

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Укргідрометцентр
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