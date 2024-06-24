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Циклон відступає — Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на тиждень

24 червня 2024 18:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на тиждень, 25-28 червня: чого очікувати
Чоловік під освіжаючою аркою в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні та Києві протягом тижня, 25-28 червня, очікується переважно теплою та сонячною. Циклон, який донедавна панував над нашою країною, буде відступати.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні протягом тижня

погода 25 червня
Погода в Україні 25 червня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра, 25 червня, у Запорізькій області очікуються дощі з грозами, також може дощити й на Волині. Вітер північно-західний, 5-12 м/с. Температура повітря вночі +16…+14°С, вдень +24…+26°С.

погода 25 червня
Погода в Україні 26 червня. Джерело: Укргідрометцентр

У середу, 26 червня, в Карпатському регіоні та подекуди на північному сході країни короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +12...+17 °С, на півдні країни +18...+21 °С, вдень +22...+27 °С, на півдні та подекуди на заході до +30 °С.

погода по україні 27 червня
Погода в Україні 27 червня. Джерело: Укргідрометцентр

У четвер, 27 червня, мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-10 м/с. Температура повітря +16…+14 °С, вночі +25…+27 °С, на півдні до +30 °С.

Циклон відступає — Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на тиждень - фото 4
Погода в Україні 28 червня. Джерело: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 28 червня, мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний, з переходом у північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19…+17 °С, вдень
+27…+29 °С.

Нагадаємо, через негоду, яка вирувала у Львові в неділю, 23 червня, впало близько сотні дерев, зруйновано до  десяти дахів, а також є пошкодження лінії електропередач.

Також ми повідомляли, що нещодавно мешканцям Запоріжжя пощастило спостерігати рідкісне та надзвичайне метеорологічне явище — купчасто-дощову хмару з ковадлом

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