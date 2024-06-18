У Запоріжжі бачили рідкісну дощову хмару у вигляді гриба

Люди спостерігають сонячне затемнення. Ілюстративне фото: Pixaby

Напередодні, 17 червня, мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне та захоплююче метеорологічне явище. Це була купчасто-дощова хмара з ковадлом.

Про це повідомили в Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології у Facebook.

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Фахівці зазначають, що таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплим прошарком повітря або ж інверсією.

"Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла", — йдеться у повідомленні.

Купчасто-дощова хмара з ковадлом. Фото: Запорізький обласний центр з гідрометеорології

У центрі з гідрометеорології кажуть, що такі хмари є причиною виникнення деяких метеорологічних явищ.

Зокрема, такі хмари у літній період викликають грози, град та шквали.

Хмара прийняла форму гриба. Фото: Запорізький обласний центр з гідрометеорології

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