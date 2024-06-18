У Запоріжжі бачили рідкісну дощову хмару у вигляді гриба

Над Запоріжжям містяни спостерігали незвичайне природне явище — фото
Напередодні, 17 червня, мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне та захоплююче метеорологічне явище. Це була купчасто-дощова хмара з ковадлом.
Про це повідомили в Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології у Facebook.
Над Запоріжжям спостерігали купчасто-дощову хмара у вигляді гриба
Фахівці зазначають, що таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплим прошарком повітря або ж інверсією.
"Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла", — йдеться у повідомленні.
У центрі з гідрометеорології кажуть, що такі хмари є причиною виникнення деяких метеорологічних явищ.
Зокрема, такі хмари у літній період викликають грози, град та шквали.
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