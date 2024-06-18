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Над Запоріжжям містяни спостерігали незвичайне природне явище — фото

18 червня 2024 16:35
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
У Запоріжжі бачили рідкісну дощову хмару у вигляді гриба
Люди спостерігають сонячне затемнення. Ілюстративне фото: Pixaby
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Напередодні, 17 червня, мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне та захоплююче метеорологічне явище. Це була купчасто-дощова хмара з ковадлом. 

Про це повідомили в Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології у Facebook.

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Над Запоріжжям спостерігали купчасто-дощову хмара у вигляді гриба

Фахівці зазначають, що таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром більш теплим прошарком повітря або ж інверсією.

"Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла", — йдеться у повідомленні.

Метеорологічне явище
Купчасто-дощова хмара з ковадлом. Фото: Запорізький обласний центр з гідрометеорології

У центрі з гідрометеорології кажуть, що такі хмари є причиною виникнення деяких метеорологічних явищ.

Зокрема, такі хмари у літній період викликають грози, град та шквали.

Метеорологічне явище
Хмара прийняла форму гриба. Фото: Запорізький обласний центр з гідрометеорології

Раніше пилова буря охопила Україну, зокрема Київ. Мешканці столиці показали, як це було. Своєю чергою народна синоптикиня Наталка Діденко пояснила, як пил із Сахари дійшов аж до України.

А в Укргідрометцентрі повідомили, що ситуація з водністю на Дністрі та його притоках, що формують боковий приток до Дністровського водосховища, наразі викликає занепокоєння через аномально ранній початок межені (сезону пониженої водності) і значний дефіцит опадів. 

Укргідрометцентр
погода
природне явище
дощ
Запоріжжя
небесні явища

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