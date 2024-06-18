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Над Запорожьем горожане наблюдали необычное природное явление — фото

18 июня 2024 16:35
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Запорожье видели редкое дождевое облако в виде гриба
Люди наблюдают солнечное затмение. Иллюстративное фото: Pixabay
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Накануне, 17 июня, жители Запорожья имели возможность наблюдать редкое и удивительное метеорологическое явление. Это было кучево-дождевое облако с наковальней.

Об этом сообщили в Запорожском областном центре гидрометеорологии в Facebook.

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Над Запорожьем наблюдали кучево-дождевое облако в виде гриба

Специалисты отмечают, что такую причудливую форму облако принимает, когда в своем развитии встречается на высоте со слоем более теплого воздуха или инверсией.

"Вертикальное развитие облака прекращается, а его вершина растекается под этим слоем в виде наковальни", — говорится в сообщении.

Метеорологическое явление
Кучево-дождевое облако с наковальней. Фото: Запорожский областной центр по гидрометеорологии

В центре гидрометеорологии говорят, что такие облака являются причиной возникновения некоторых метеорологических явлений.

Такие облака в летний период вызывают грозы, град и шквалы.

Метеорологическое явление
Облако приняло форму гриба. Фото: Запорожский областной центр по гидрометеорологии

Ранее пылевая буря охватила Украину, в частности, Киев. Жители столицы показали, как это было . В свою очередь народный синоптик Наталья Диденко объяснила, как пыль из Сахары дошла до Украины .

А в Укргидрометцентре сообщили, что ситуация с водностью на Днестре и его притоках , формирующих боковой приток к Днестровскому водохранилищу, вызывает беспокойство из-за аномально раннего начала межени (сезона пониженной водности) и значительного дефицита осадков.

Укргидрометцентр
погода
природное явление
дождь
Запорожье
небесные явления

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