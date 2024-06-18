В Запорожье видели редкое дождевое облако в виде гриба

Люди наблюдают солнечное затмение. Иллюстративное фото: Pixabay

Накануне, 17 июня, жители Запорожья имели возможность наблюдать редкое и удивительное метеорологическое явление. Это было кучево-дождевое облако с наковальней.

Об этом сообщили в Запорожском областном центре гидрометеорологии в Facebook.

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Специалисты отмечают, что такую причудливую форму облако принимает, когда в своем развитии встречается на высоте со слоем более теплого воздуха или инверсией.

"Вертикальное развитие облака прекращается, а его вершина растекается под этим слоем в виде наковальни", — говорится в сообщении.

Кучево-дождевое облако с наковальней. Фото: Запорожский областной центр по гидрометеорологии

В центре гидрометеорологии говорят, что такие облака являются причиной возникновения некоторых метеорологических явлений.

Такие облака в летний период вызывают грозы, град и шквалы.

Облако приняло форму гриба. Фото: Запорожский областной центр по гидрометеорологии

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