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Антициклон принесе пекельну спеку — в яких областях за прогнозом синоптиків вжарить +30 °C

18 червня 2024 04:33
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у вівторок, 18 червня — які області накриє пекельна спека
Діти граються біля фонтану. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у вівторок, 18 червня, буде спекотною, однак місцями очікуються й опади. Синоптики прогнозують грозові дощі в Сумській, Харківській, Чернігівській та інших областях. Також попереджають про антициклон, який принесе спеку, адже місцями температура повітря підніметься до +30 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 18 червня

За прогнозом синоптиків, у вівторок східні області сколихне грозовий короткочасний дощ, на решті території України опадів не очікується. Вітер переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C. У Києві повітря вночі прогріється до +15...+17 °C, а вдень очікується +26...+28 °C.

Прогноз погоди в Україні у вівторок, 18 червня
Погода в Україні у вівторок, 18 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 18 червня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні переважно суху погоду, завдяки антициклону Ziggi. Однак незначні грозові дощі пройдуть у Сумській, Харківській, Волинській, Рівненській та ввечері 18 червня у Чернігівській, Житомирській та Київській областях.

Антициклон Ziggi над Європою у вівторок, 18 червня
Антициклон Ziggi над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

"І все ж в Україні буде багато сонця і скоріше без опадів, аніж серйозні дощі", — наголосила Діденко.

За її словами, температура повітря підніметься до +26...+31 °C, а в Сумській, Харківській та Чернігівській областях очікується +23...+26 °C. У Києві теж буде суха погода, повітря прогріється до +27 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на вівторок, 18 червня
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що у дітей влучила блискавка в Житомирі в понеділок, 17 червня. Після удару їх було негайно ушпиталено з отриманими травмами.

Водночас Середній схід потерпає від високої температури повітря. Так, на Кіпрі близько тижня тримається аномальна спека, через що загинули двоє людей, ще троє перебувають у лікарні в важкому стані. 

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Укргідрометцентр
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спека

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