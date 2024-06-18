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Антициклон принесет адскую жару — в каких областях по прогнозу синоптиков ужарит +30 °C

18 июня 2024 04:33
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине во вторник, 18 июня — какие области накроет адская жара
Дети играют возле фонтана. Фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине во вторник, 18 июня, будет жаркой, однако местами ожидаются и осадки. Синоптики прогнозируют дожди в Сумской, Харьковской, Черниговской и других областях. Также предупреждают об антициклоне, который принесет жару, ведь местами температура воздуха поднимется до +30 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 18 июня

По прогнозу синоптиков, во вторник восточные области встряхнет грозовой кратковременный дождь, на остальной территории Украины осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +13...+18 °C, днем +25...+30 °C. В Киеве воздух ночью прогреется до +15...+17 °C, а днем ожидается +26...+28 °C.

Прогноз погоды в Украине во вторник, 18 июня
Погода в Украине во вторник, 18 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 18 июня

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине преимущественно сухую погоду благодаря антициклону Ziggi. Однако небольшие дожди пройдут в Сумской, Харьковской, Волынской, Ровенской и вечером 18 июня в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Антициклон Ziggi над Европой во вторник, 18 июня
Антициклон Ziggi над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

"И все же в Украине будет много солнца и скорее без осадков, чем серьезные дожди", — подчеркнула Диденко.

По ее словам, температура воздуха поднимется до +26...+31 °С, а в Сумской, Харьковской и Черниговской областях ожидается +23...+26 °С. В Киеве тоже будет сухая погода, воздух прогреется до +27 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на вторник, 18 июня
Скриншот сообщения из Facebook-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что в детей попала молния в Житомире в понедельник, 17 июня. После удара они были немедленно госпитализированы с полученными травмами.

В то же время Средний восток страдает от высокой температуры воздуха. Так, на Кипре около недели держится аномальная жара, из-за чего погибли два человека, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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