Аномальна спека понад +40 °C вбила двох людей на Кіпрі — подробиці

Чоловіка забирають медики швидкої допомоги. Ілюстративне фото: nearambulanceservice.com

На Кіпрі близько тижня тримається аномальна спека, сягнувши понад +40 °C. Внаслідок теплового удару загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні в важкому стані.

Про це повідомляє AP у неділю, 16 червня.

Читайте також:

Наслідки сильної спеки на Кіпрі

За даними речника Державної організації охорони здоров'я Хараламбоса Чарілау, 84-річну жінку госпіталізували до лікарні, а наступного дня її не стало. Таким чином це вже друга жертва нестерпної спеки, ще троє постраждалих — у важкому стані.

Крім того, спека завдає великої шкоди й екології, адже спричинює лісові пожежі, яким допомагає розгорятися вітер. Так, на південний захід від столиці Нікосії згоріли понад 3,2 кв км лісу.

Минулого тижня через пожежну небезпеку довелося евакуювати 49 людей у місті Пафос. До гасіння пожежі залучили авіацію з Греції та Йорданії.

Нагадаємо, що метеорологи Всесвітньої метеорологічної організації у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року. Він має принести похолодання.

Також ми повідомляли, що відомо, які сюрпризи підготував червень 2024 року для українців. За прогнозами синоптиків, цьогорічний перший місяць літа обіцяє бути надзвичайно спекотним.