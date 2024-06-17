Аномальная жара свыше +40 °C убила двух человек на Кипре — подробности

Мужчину забирают медики скорой помощи. Иллюстративное фото: nearambulanceservice.com

На Кипре около недели держится аномальная жара, достигнув более +40 °C. В результате теплового удара погибли два человека летнего возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает AP в воскресенье, 16 июня.

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Последствия сильной жары на Кипре

По данным пресс-секретаря Государственной организации здравоохранения Хараламбоса Чарилау, 84-летнюю женщину госпитализировали в больницу, а на следующий день ее не стало. Таким образом, это уже вторая жертва невыносимой жары, еще трое пострадавших — в тяжелом состоянии.

Кроме того, жара наносит большой вред и экологии, ведь влечет за собой лесные пожары, которым помогает разгораться ветер. Так, юго-западнее столицы Никосии сгорели более 3,2 кв км леса.

На прошлой неделе из-за пожарной опасности пришлось эвакуировать 49 человек в городе Пафос. К тушению пожара привлекли авиацию из Греции и Иордании.

Напомним, что метеорологи Всемирной метеорологической организации во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года. Он должен принести похолодание.

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