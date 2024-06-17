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Адская жара на Кипре убила двух человек, трое в тяжелом состоянии

17 июня 2024 05:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Аномальная жара свыше +40 °C убила двух человек на Кипре — подробности
Мужчину забирают медики скорой помощи. Иллюстративное фото: nearambulanceservice.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На Кипре около недели держится аномальная жара, достигнув более +40 °C. В результате теплового удара погибли два человека летнего возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает AP в воскресенье, 16 июня.

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По данным пресс-секретаря Государственной организации здравоохранения Хараламбоса Чарилау, 84-летнюю женщину госпитализировали в больницу, а на следующий день ее не стало. Таким образом, это уже вторая жертва невыносимой жары, еще трое пострадавших — в тяжелом состоянии.

Кроме того, жара наносит большой вред и экологии, ведь влечет за собой лесные пожары, которым помогает разгораться ветер. Так, юго-западнее столицы Никосии сгорели более 3,2 кв км леса.

На прошлой неделе из-за пожарной опасности пришлось эвакуировать 49 человек в городе Пафос. К тушению пожара привлекли авиацию из Греции и Иордании.

Напомним, что метеорологи Всемирной метеорологической организации во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года. Он должен принести похолодание.

Также мы сообщали, что известно, какие сюрпризы подготовил июнь 2024 для украинцев. По прогнозам синоптиков, первый месяц лета этого года обещает быть чрезвычайно жарким.

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