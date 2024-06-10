Водопілля на Дністрі - в Укргідрометцентрі пояснили ситуацію

Річка Дністер. Фото: Новодністровське радіо

Ситуація з водністю на Дністрі та його притоках, що формують боковий приток до Дністровського водосховища, наразі викликає занепокоєння через аномально ранній початок межені (сезону пониженої водності) і значний дефіцит опадів. Зазвичай цей період починається у липні і триває до листопада, але цього року він розпочався у травні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Дністер з супутника. Фото: Укргідрометцентр

Яка ситуація з водністю на Дністрі

Станом на 10 червня водність Дністра у створі гідрологічного поста Галич зменшилася до 32,9 куб.м/с, що близько до критерію маловоддя. Приплив води до Дністровського водосховища також знизився з 109 куб.м/с (31 травня) до 96 куб.м/с (10 червня). Дністровська ГЕС дотримується правил експлуатації водосховищ, забезпечуючи компенсуючий скид води не менше 100 куб.м/с для сталого водозабезпечення нижче за течією, що призводить до зниження рівня водосховища на 1-2 см за добу.

Останнім часом з’явилася інформація про обміління Дністра біля Хотина та його притоки річки Ушиця. Верхів’я водосховища, куди належить ця ділянка, найактивніше реагує на зниження рівня води. Річка Ушиця також повернулася у своє природне русло біля села Липи Хмельницької області, де з-під води з’явився міст часів німецької окупації.

Дністровське водосховище після будівництва затопило значні території заплав та долин впадаючих річок. Зниження рівня води призводить до оголення верхньої затопленої частини долин, як-от долини річок Калюс та Ушиця.

На річках, що формують боковий приток до водосховища (Серет, Нічлава, Збруч, Жванчик, Смотрич, Мукша, Тернава, Студениця, Ушиця, Калюс), водність спостерігається понижена – 21-45% місячної червневої норми. Загалом на Дністрі критичної ситуації немає, проте низька водність наприкінці весни та на початку літа викликає настороженість.

Річки Карпат залишаються зоною потенційної паводкової небезпеки, тому важливо слідкувати за попередженнями Українського гідрометеорологічного центру.

Дністер з супутника. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні стрімко обміліла річка Дністер. І це має дві причини — засуха та скидання води на турбіни задля уникнути обмеження електроенергії, як припускали у Мережі.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що у Дністровському водосховищі скиди води проходять у штатному режимі і на цей момент "ризиків немає".