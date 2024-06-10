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В Укргидрометцентре объяснили критическую ситуацию с половодьем на Днестре

10 июня 2024 18:49
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Водополье на Днестре - в Укргидрометцентре объяснили ситуацию
Река Днестр. Фото: Новоднестровское радио
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Ситуация с водностью на Днестре и его притоках, формирующих боковой приток к Днестровскому водохранилищу, вызывает беспокойство из-за аномально раннего начала межени (сезона пониженной водности) и значительного дефицита осадков. Обычно этот период начинается в июле и продолжается до ноября, но в этом году он начался в мае.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днестр со спутника. Фото: Укргидрометцентр

Какая ситуация с водностью на Днестре

По состоянию на 10 июня водность Днестра в создании гидрологического поста Галич уменьшилась до 32,9 куб.м/с, что близко к критерию маловодия. Приток воды в Днестровское водохранилище также снизился со 109 куб.м/с (31 мая) до 96 куб.м/с (10 июня). Днестровская ГЭС соблюдает правила эксплуатации водохранилищ, обеспечивая компенсирующий сброс воды не менее 100 куб.м/с для устойчивого водоснабжения ниже по течению, что приводит к снижению уровня водохранилища на 1-2 см в сутки.

В последнее время появилась информация об обмелении Днестра возле Хотина и его притоке реки Ушица. Верховье водохранилища, куда принадлежит этот участок, наиболее активно реагирует на снижение уровня воды. Река Ушица также вернулась в свое природное русло у села Липы Хмельницкой области, где из-под воды появился мост времен немецкой оккупации.

Днестровское водохранилище после строительства затопило значительные территории пойм и долин впадающих рек. Снижение уровня воды приводит к обнажению верхней затопленной части долин, таких как долины рек Калюс и Ушица.

На реках, формирующих боковой приток к водохранилищу (Серет, Ничлава, Збруч, Жванчик, Смотрич, Мукша, Тернава, Студеница, Ушица, Калюс), водность наблюдается пониженная – 21-45% месячной июньской нормы. В целом на Днестре критической ситуации нет, однако низкая водность в конце весны и начале лета вызывает настороженность.

Реки Карпат остаются зоной потенциальной паводковой опасности, поэтому важно следить за предупреждениями Украинского гидрометеорологического центра.

В Укргидрометцентре объяснили критическую ситуацию с половодьем на Днестре - фото 2
Днестр со спутника. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине стремительно обмелела река Днестр. И это имеет две причины — засуха и сброс воды на турбины во избежание ограничения электроэнергии , как предполагали в Сети.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрлец заявил, что в Днестровском водохранилище сбросы воды проходят в штатном режиме и на данный момент "рисков нет".

Укргидрометцентр
водохранилище
Днестр
река

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