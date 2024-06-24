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Циклон отступает — Укргидрометцентр порадовал прогнозом погоды на неделю

24 июня 2024 18:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на неделю, 25-28 июня: чего ожидать
Мужчина под освежающей аркой в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине и Киеве в течение недели, 25-28 июня, ожидается преимущественно теплой и солнечной. Циклон, недавно господствовавший над нашей страной, будет отступать.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине в течение недели

погода 25 июня
Погода в Украине 25 июня. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра, 25 июня, в Запорожской области ожидаются дожди с грозами, также может дождить и на Волыни. Ветер северо-западный, 5-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+14 °С, днем +24…+26 °С.

погода 25 июня
Погода в Украине 26 июня. Источник: Укргидрометцентр

В среду, 26 июня, в Карпатском регионе и местами на северо-востоке страны кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+17 °С, на юге страны +18...+21 °С, днем +22...+27 °С, на юге и местами на западе до +30 °С.

погода по украине 27 июня
Погода в Украине 27 июня. Источник: Укргидрометцентр

В четверг, 27 июня, переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-10 м/с. Температура воздуха +16…+14 °С, ночью +25…+27 °С, на юге до +30 °С.

Циклон отступает — Укргидрометцентр порадовал прогнозом погоды на неделю - фото 4
Погода в Украине 28 июня. Источник: Укргидрометцентр

В пятницу, 28 июня, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, с переходом в северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19…+17 °С, днем +27…+29 °С.

Напомним, из-за непогоды, которая бушевала во Львове в воскресенье, 23 июня, упало около сотни деревьев, разрушено до десяти крыш, а также повреждены линии электропередач.

Также мы сообщали, что недавно жителям Запорожья посчастливилось наблюдать редкое и чрезвычайное метеорологическое явление — кучево-дождливое облако с наковальней.

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