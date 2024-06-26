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Жара в разгаре – какую опасную погоду по прогнозу синоптиков принесет антициклон

26 июня 2024 04:29
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в среду, 26 июня — какие области охватит духота
Женщины гуляют под зонтиком в жару. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в среду, 26 июня, ожидается сухой и жаркой. Синоптики предупреждают о пожарной опасности ряд центральных областей, а также Херсонскую, Львовскую и другие. Однако на северо-востоке страны и на крайнем западе ожидаются дожди, местами грозовые. Температура воздуха будет составлять +27 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 26 июня

"Небольшая облачность. Без осадков, только на Закарпатье, в Карпатах и на крайнем востоке страны днем кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", — прогнозируют в Укргидрометцентре.

Ветер северного, на западе юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +12...+17 °C, днем — +22...+27 °C. В Киеве ночью воздух прогреется до +15 °C, а днем будет +25...+27 °C.

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 26 июня.
Погода в Украине в среду, 26 июня. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 25-27 июня в Херсонской области и Крыму, а также в большинстве центральных, Черновицкой и Львовской областях.

В каких областях объявили пожарную опасность
Пожарная опасность в Украине в четверг, 27 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 26 июня

"Наступает время и замечательное для синоптиков, и немного неинтересное. Потому что в ближайшее время погоду Украины будет определять антициклон [...] Сухо, солнечно, стабильно, однообразно", — отметила народный синоптик Наталья Диденко.

Какая будет погода в Украине 26 июня 2024 года
Прогноз температуры воздуха в Украине на среду, 26 июня. Фото: Наталья Диденко

По ее словам, в Украине ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, только в Карпатах и вечером в Сумской, Полтавской и Харьковской областях будет дождь, местами с грозой.

Температура воздуха будет составлять +24...+29 °C, на юге до +30 °C. В Киеве столбики термометров покажут +26 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 26 июня
Скриншот сообщения из Facebook-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в стране на неделю 25-28 июня. По словам синоптиков, будет преимущественно тепло и солнечно.

Также мы сообщали, что в Европе продолжает бушевать аномальная жара. Так, с начала лета в Греции погибли уже шесть человек.

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