Погода в Украине в среду, 26 июня — какие области охватит духота

Жара в разгаре – какую опасную погоду по прогнозу синоптиков принесет антициклон
Погода в Украине в среду, 26 июня, ожидается сухой и жаркой. Синоптики предупреждают о пожарной опасности ряд центральных областей, а также Херсонскую, Львовскую и другие. Однако на северо-востоке страны и на крайнем западе ожидаются дожди, местами грозовые. Температура воздуха будет составлять +27 °C.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 26 июня
"Небольшая облачность. Без осадков, только на Закарпатье, в Карпатах и на крайнем востоке страны днем кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", — прогнозируют в Укргидрометцентре.
Ветер северного, на западе юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +12...+17 °C, днем — +22...+27 °C. В Киеве ночью воздух прогреется до +15 °C, а днем будет +25...+27 °C.
Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 25-27 июня в Херсонской области и Крыму, а также в большинстве центральных, Черновицкой и Львовской областях.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 26 июня
"Наступает время и замечательное для синоптиков, и немного неинтересное. Потому что в ближайшее время погоду Украины будет определять антициклон [...] Сухо, солнечно, стабильно, однообразно", — отметила народный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в Украине ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, только в Карпатах и вечером в Сумской, Полтавской и Харьковской областях будет дождь, местами с грозой.
Температура воздуха будет составлять +24...+29 °C, на юге до +30 °C. В Киеве столбики термометров покажут +26 °C.
Напомним, что в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в стране на неделю 25-28 июня. По словам синоптиков, будет преимущественно тепло и солнечно.
Также мы сообщали, что в Европе продолжает бушевать аномальная жара. Так, с начала лета в Греции погибли уже шесть человек.
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