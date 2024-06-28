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Нестерпна африканська спека на вихідні — народний синоптик Діденко обнадіяла, де будуть дощі

28 червня 2024 13:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 29-30 червня — Діденко повідомила про регіони, де будуть дощі
Дівчина охолоджується під водяним розпилювачем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На вихідних, 29 та 30 червня, в Україні очікується спекотна погода — у південних регіонах температура сягатиме до +35 °C. Сильні зливи можливі лише у Карпатах, на іншій території буде сухо.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на вихідних 29-30 червня

Температура повітря вдень на вихідних 29 та 30 червня очікується спекотною +28...+33°C, у південній частині +30...+35 °C. Дощі передають лише на крайньому заході України, а у Карпатах можуть бути сильні грози. У інших регіонах буде сухо — антициклон.

Погода в Україні на вихідниз 29-30 червня
Температурна карта в Україні на 29 червня. Фото:meteopost

"Гаряче повітря провокуватиме підвищену пожежну небезпеку. Спека перейде на неділю та понеділок та навіть посилиться", — попередила Діденко.

Погода в Україні 30 червня
Температурна карта в Україні на 30 червня. Фото:meteopost

Пониження температури на кілька градусів ймовірне в західних областях і на півночі України аж у вівторок-середу.

"Спека, на відміну від північно-східного покруча, природний стан довкілля, нормальний", — розповіла синоптик.

Нестерпна африканська спека на вихідні — народний синоптик Діденко обнадіяла, де будуть дощі - фото 1
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Європі продовжує вирувати аномальна спека. Так, від початку літа в Греції загинуло вже шестеро людей.

Також ми писали, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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