Прогноз погоды в Украине на 29-30 июня — Диденко сообщила о регионах, где будут дожди

Девушка охлаждается под водяным распылителем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В выходные, 29 и 30 июня, в Украине ожидается жаркая погода — в южных регионах температура будет достигать +35 °C. Сильные ливни возможны только в Карпатах, на другой территории будет сухо.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на выходных 29-30 июня

Температура воздуха днем в выходные 29 и 30 июня ожидается жаркой +28...+33°C, в южной части +30...+35 °C. Дожди передают только на крайнем западе Украины, а в Карпатах могут быть сильные грозы. В других регионах будет сухо — антициклон.

Температурная карта Украины на 29 июня. Фото:meteopost

"Горячий воздух будет провоцировать повышенную пожарную опасность. Жара перейдет на воскресенье и понедельник и даже усилится" , — предупредила Диденко.

Температурная карта в Украине 30 июня. Фото:meteopost

Понижение температуры на несколько градусов вероятно в западных областях и на севере Украины только во вторник-среду.

"Жара, в отличие от северо-восточного круча, естественное состояние окружающей среды, нормальное" , — рассказала синоптик.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Европе продолжает бушевать аномальная жара. Так, с начала лета в Греции погибли уже шесть человек .

Также мы писали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.