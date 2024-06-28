Прогноз погоды в Украине на 29-30 июня — Диденко сообщила о регионах, где будут дожди

Невыносимая африканская жара на выходные — народный синоптик Диденко обнадежила, где будут дожди
В выходные, 29 и 30 июня, в Украине ожидается жаркая погода — в южных регионах температура будет достигать +35 °C. Сильные ливни возможны только в Карпатах, на другой территории будет сухо.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на выходных 29-30 июня
Температура воздуха днем в выходные 29 и 30 июня ожидается жаркой +28...+33°C, в южной части +30...+35 °C. Дожди передают только на крайнем западе Украины, а в Карпатах могут быть сильные грозы. В других регионах будет сухо — антициклон.
"Горячий воздух будет провоцировать повышенную пожарную опасность. Жара перейдет на воскресенье и понедельник и даже усилится" , — предупредила Диденко.
Понижение температуры на несколько градусов вероятно в западных областях и на севере Украины только во вторник-среду.
"Жара, в отличие от северо-восточного круча, естественное состояние окружающей среды, нормальное" , — рассказала синоптик.
Напомним, в Европе продолжает бушевать аномальная жара. Так, с начала лета в Греции погибли уже шесть человек .
Также мы писали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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