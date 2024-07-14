Прогноз погоды в Украине на неделю — синоптики обещают сильную жару

Адская жара задержится надолго — полный прогноз погоды на неделю
В Украине с 15 по 19 июля будет преимущественно сухая и жаркая погода . В отдельных областях в течение недели следует ожидать дождей.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Погода в понедельник 15 июля
По данным синоптиков, в первый день недели в большинстве южных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами необычайная жара +40...+41°С.
На востоке и севере синоптики прогнозируют сильную жару +35…+39°.
В большинстве западных областей +29...+34°С
Без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами кратковременные дожди, грозы.
В Киеве прогнозируют +34...+37°С.
Погода во вторник 16 июля
Во вторник в Украине чрезвычайная жара сохранится только в Николаевской области. Там днем до +40°С.
На востоке, севере и в центре Украины +36...+39°С.
На Западе будет прохладнее, там столбики термометра покажут +31...+34°С. Синоптики прогнозируют дожди.
Также дожди прогнозируют в Черниговской и Житомирской областях, однако температура воздуха будет оставаться высокой — до +37°С.
В Киеве +35...+37°С. Местами кратковременный дождь.
Погода в среду 17 июля
В среду жарче всего будет в центральной части и на юге Украины.
В Винницкой и Николаевской областях прогнозируют до +40°С, в Кировоградской области стоит ожидать +39°С.
На востоке и севере страны +35...+37°С.
На западе и Житомирской области +31...+34°С, кратковременные дожди.
В Киеве +35°С...+37°С, местами кратковременный дождь.
Погода в четверг 18 июля
В четверг дожди накроют запад, центр, юг и восток Украины. Однако охлаждение это не принесет.
В Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях +37…+39°С. Местами кратковременный дождь.
В центральных областях +32...+36°С, местами кратковременный дождь.
На севере +31...+33°С, переменная облачность.
Во Львовской области и Волыни +28..+31°С.
В Прикарпатье и Закарпатье дожди, температура воздуха +32...+34°С.
В Киеве +31...+33°С, кратковременный дождь.
Погода в пятницу 19 июля
В конце рабочей недели жара немного спадет.
На юге и востоке столбики термометра будут показывать +34…+36°С.
В центральной части Украины +30...+32°С.
На севере и западе +28...+31. На Львовщине возможен дождь.
В Закарпатье +30...+32 — дожди.
В Киеве температура воздуха будет +29...+31. Небольшая облачность, без осадков.
Напомним, журналисты Новости.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.
Добавим, что синоптики зафиксировали в Одессе температурные рекорды . Максимальная отметка на термометре вчера достигла +35,7 °С, что в этот день является абсолютным рекордом за последние 70 лет.
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