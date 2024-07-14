Прогноз погоды в Украине на неделю — синоптики обещают сильную жару

Мужчина во время жары охлаждается с помощью рамки с распылением воды. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 15 по 19 июля будет преимущественно сухая и жаркая погода . В отдельных областях в течение недели следует ожидать дождей.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в понедельник 15 июля

По данным синоптиков, в первый день недели в большинстве южных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами необычайная жара +40...+41°С.

Погода в понедельник, 15 июля. Карта от Укргидрометцентра

На востоке и севере синоптики прогнозируют сильную жару +35…+39°.

В большинстве западных областей +29...+34°С

Без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами кратковременные дожди, грозы.

В Киеве прогнозируют +34...+37°С.

Температурная карта pogoda.com

Погода во вторник 16 июля

Во вторник в Украине чрезвычайная жара сохранится только в Николаевской области. Там днем до +40°С.

На востоке, севере и в центре Украины +36...+39°С.

Погода во вторник, 16 июля. Карта от Укргидрометцентра

На Западе будет прохладнее, там столбики термометра покажут +31...+34°С. Синоптики прогнозируют дожди.

Также дожди прогнозируют в Черниговской и Житомирской областях, однако температура воздуха будет оставаться высокой — до +37°С.

В Киеве +35...+37°С. Местами кратковременный дождь.

Температурная карта pogoda.com

Погода в среду 17 июля

В среду жарче всего будет в центральной части и на юге Украины.

В Винницкой и Николаевской областях прогнозируют до +40°С, в Кировоградской области стоит ожидать +39°С.

Погода в среду, 17 июля. Карта от Укргидрометцентра

На востоке и севере страны +35...+37°С.

На западе и Житомирской области +31...+34°С, кратковременные дожди.

В Киеве +35°С...+37°С, местами кратковременный дождь.

Температурная карта pogoda.com

Погода в четверг 18 июля

В четверг дожди накроют запад, центр, юг и восток Украины. Однако охлаждение это не принесет.

В Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях +37…+39°С. Местами кратковременный дождь.

Погода в четверг, 18 июля. Карта от Укргидрометцентра

В центральных областях +32...+36°С, местами кратковременный дождь.

На севере +31...+33°С, переменная облачность.

Во Львовской области и Волыни +28..+31°С.

В Прикарпатье и Закарпатье дожди, температура воздуха +32...+34°С.

В Киеве +31...+33°С, кратковременный дождь.

Температурная карта pogoda.com

Погода в пятницу 19 июля

В конце рабочей недели жара немного спадет.

На юге и востоке столбики термометра будут показывать +34…+36°С.

Погода в пятницу, 19 июля. Карта от Укргидрометцентра

В центральной части Украины +30...+32°С.

На севере и западе +28...+31. На Львовщине возможен дождь.

В Закарпатье +30...+32 — дожди.

В Киеве температура воздуха будет +29...+31. Небольшая облачность, без осадков.

Температурная карта pogoda.com

Напомним, журналисты Новости.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.

Добавим, что синоптики зафиксировали в Одессе температурные рекорды . Максимальная отметка на термометре вчера достигла +35,7 °С, что в этот день является абсолютным рекордом за последние 70 лет.