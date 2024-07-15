Жара в Киеве установила новый температурный рекорд

Люди гуляют по Крещатику. Фото: "ТыКиев"

В Киеве все еще царит аномально жаркая погода, метеорологи за последние три дня зафиксировали семь температурных рекордов. В один из дней столбик термометра поднимался почти до +36°С.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского (ЦГО) в понедельник, 15 июля.

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12 июля

В прошлую пятницу в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда.

В ЦГО говорят, что в тот день температура воздуха не опустилась ниже +22,8°С.

Предыдущее рекордное значение 2021 превышено на 0,8°С.

"Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +28,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1959 года на 1,4°С, а климатическую норму — на 7,5°С" , — говорится в сообщении.

13 июля

В Киеве в субботу было установлено два температурных рекорда.

По данным метеорологов, максимальная температура воздуха достигла +35,4°С, что на 1,3°С выше предыдущего рекордного показателя 1936 года.

"Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня и составила +29,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 года на 0,7°С, а климатическую норму — на 8,3°С", — сообщают в обсерватории.

14 июля

В воскресенье в столице метеорологи зафиксировали три температурных рекорда.

В последний день недели температура воздуха не опустилась ниже +22,7°С.

"Предыдущее рекордное значение 1951 года превышено на 1,6°С", — рассказывают метеорологи.

В то же время максимальная температура воздуха достигла +35,9°С, что на 2,7°С выше предыдущего рекордного показателя 1951 года.

"Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила +29,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 года на 1,8°С, а климатическую норму – на 8,2°С", — подытожили в ЦГО.

В Центральной геофизической обсерватории добавили, что с начала месяца установлено 10 температурных рекордов.

Напомним, что в Одессе также были зафиксированы температурные рекорды . Максимальная отметка на термометре вчера достигла +35,7 °С, что в этот день является абсолютным рекордом за последние 70 лет.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 15 по 19 июля будет преимущественно сухая и жаркая погода. В отдельных областях в течение недели следует ожидать дождей.