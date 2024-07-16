Аномальна спека в Європі — синоптики прогнозують нові рекорди

Жінка п'є воду в автомобілі. Фото ілюстративне: pexels

Синоптики прогнозують нові температурні рекорди у Європі. Аномальну спеку дослідники цьогоріч пов’язують із природним явищем Ель-Ніньо, що нагріває Тихий океан. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, нині спостерігається небачена за всю історію температура повітря, яка сягає понад +48 °C.

Про це повідомляє видання Obozrevatel.

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Температурна карта. Фото: windy.com

Спекотні прогнози синоптиків

За інформацією медиків, така спека не проходить безслідно для організму людини. За новим дослідженням, лише минулого року від спеки в Європі загинули 60 000 людей.

Протягом червня Італія, Німеччина, Іспанія, Франція, Польща та Україна переживають рекордну спеку. Експерти попереджають, що +48 °C — це ще не межа, а лише початок. Зміни у кліматі дослідники пояснюють природним явищем Ель-Ніньо, яке впливає на екологію, здоров’я людей, доступність води та їжі в глобальному масштабі.

Природне явище Ель-Ніньо

Ель-Ніньо — природне явище, яке нагріває Тихий океан: феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну приблизно на 3 °C. Зворотний процес, коли вона стає холоднішою, називається Ла-Нінья.

"Ці терміни перекладаються з іспанської як "хлопчик" та "дівчинка" відповідно. Ці явища відбуваються кожні 2-7 років, впливаючи на клімат у різних куточках Землі. 3 °C можуть здатися незначними, проте цієї зміни достатньо, щоб порушити погодні умови у глобальному масштабі", — йдеться в публікації.

Небезпека теплового удару

Як пише науковий журнал Nature, минулоріч від спеки в Європі загинули 60 тисяч людей. І це при тому, що температури минулого літа були значно нижчими. Від спеки в першу чергу страждають люди із серцево-судинними хворобами та нирковою недостатністю.

Захворювання, пов’язані зі спекою, наприклад, сонячний удар, виникають, коли тіло не може належним чином охолоджуватися. Це може призвести до серйозного пошкодження мозку та інших життєво важливих органів.

Симптоми теплового удару. Фото: МОЗ України

Нагадаємо, у Києві обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту. Причиною є висока температура повітря.

Раніше ми писали, що Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії, у зв'язку з чим на нашій території спостерігаються потужні відхилення температури повітря. Так, 11 липня, найжаркіше за довгий час і порівняно з іншими областями було на Миколаївщині, де повітря прогрілось до +40,2 °C.

Одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж 12-14 липня. Своєю чергою потерпають від спеки також і центральні області, зокрема Черкаська, де внаслідок високої температури вибухнула автівка.