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Народний синоптик Діденко попередила про рекордну спеку завтра — де буде до +40 °C

16 липня 2024 12:25
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра, 17 липня, від народного синоптика Наталки Діденко
Кияни біля рамок-освіжувачів на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У середу, 17 липня, в Україні ще очікується нестерпна спека до +40 °C. Уже 18 липня передають зниження температури у деяких регіонах.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у середу, 16 липня.

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Діденко зазначила, що антициклон, який тривалий час панував над Україною, починає руйнуватися.

У середу, 17 липня, в Україні ще очікується аномальна спека, проте вже 18 липня передають зниження температури повітря на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. Протягом 19-20 липня послаблення спеки буде і на інших регіонах України.

Прогноз погоди в Україні 17 липня

В Україні 17 липня буде надзвичайно спека — температура повітря коливатиметься від +34...+39 °C, місцями показники сягатимуть  +40 °C і вище.
Лише в західних областях передають легке зниження температури від +30...+34 °C. Також там передбачають локальні грозові дощі.

Ввечері у середу опади ймовірні на півночі та в центральних областях. Це не стосується Полтавщини та Дніпропетровщини.

Проноз погоди 17 липня
Температурна мапа в Україні 17 липня. Фото: meteopost

Прогноз погоди у Києві 17 та 18 липня

У Києві 17 липня буде дуже спекотно, температура повітря сягатиме від +35...+37 °C. Ввечері місцями може пройти короткочасний дощ із грозою.

Потім почнеться зниження температури повітря — 18 липня передають  +30...+32 °C, а 19 липня  +28...+30 °C.

"Нагадую, що завтра фактично найспекотніший день літа.
Звичайно, ще буде спека і сильна спека, проте вже такі люті екстреми, як вночі +28 °C, а вдень за +40 °C, ми, схоже, подолали", — підсумувала Діденко.

Народний синоптик Діденко попередила про рекорду спеку завтра — де буде до +40 °C - фото 2
Допис Діденко. Фото: скриншот


Нагадаємо,  Україна потрапила в  центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

Ми писали, що одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж 12-14 липня.

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