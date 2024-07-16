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Народный синоптик Диденко предупредила о рекордной жаре завтра — где будет до +40 °C

16 июля 2024 12:25
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на завтра, 17 июля, от народного синоптика Наталки Диденко.
Киевляне возле освежающих рамок на улицах города. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В среду, 17 июля, в Украине еще ожидается невыносимая жара до +40 °C. Уже 18 июля передают понижение температуры в некоторых регионах.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в среду, 16 июля.

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Диденко отметила, что антициклон, долгое время господствовавший над Украиной, начинает разрушаться.

В среду, 17 июля, в Украине еще ожидается аномальная жара, однако уже 18 июля передают понижение температуры воздуха в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В течение 19-20 июля ослабление жары будет и в других регионах Украины.

Прогноз погоды в Украине 17 июля

В Украине 17 июля будет очень жарким — температура воздуха будет колебаться от +34...+39 °C, местами показатели будут достигать +40 °C и выше.
Только в западных областях передают легкое понижение температуры от +30...+34 °C. Также там подразумевают локальные грозовые дожди.

Вечером в среду осадки возможны на севере и в центральных областях. Это не касается Полтавщины и Днепропетровщины.

Плут погоды 17 июля
Температурная карта Украины 17 июля. Фото: meteopost

Прогноз погоды в Киеве 17 и 18 июля

В Киеве 17 июля будет очень жарко, температура воздуха будет достигать +35...+37 °C. Вечером местами может пройти кратковременный дождь с грозой.

Затем начнется понижение температуры воздуха — 18 июля передают +30...+32 °C, а 19 июля +28...+30 °C.

"Напоминаю, что завтра фактически самый жаркий день лета.
Конечно, еще будет жара и сильная жара, однако уже такие яростные экстримы, как ночью +28 °C, а днем за +40 °C, мы, похоже, преодолели", — подытожила Диденко.

Народный синоптик Диденко предупредила о рекордной жаре завтра — где будет до +40 °C - фото 2
Сообщение Диденко. Фото: скриншот


Напомним, Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

Мы писали, что сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве 12-14 июля.

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