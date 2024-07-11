Автомобіль в Дніпрі нагрівся під сонцем до смертельно небезпечної температури

Автомобілі під сонцем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Дніпрі автомобіль нагрівся від спеки до смертельно небезпечної температури. Йдеться про +75 °C.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали у четвер, 11 липня.

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Житель Дніпра вирішив виміряти температуру автомобіля, який стояв під сонцем. Цифра його вразила.

Температура повітря автомобіля під сонцем. Фото: t.me/dnipro_now

За інформацією Daily Mail з посиланням на кліматологів США, в жаркий день температура в припаркованому на сонці автомобілі може досягти +70 °C.

При такій температурі навіть невеликий період часу в автомобільному салоні може стати смертельно небезпечним.

Різні частини авто нагріваються по-різному. Наприклад, якщо в салоні температура становить +47 °C, то приладова панель нагрівається до +70 °, рульове колесо — до +53 °C, а сидіння до +50 °C. Ці дані були отримані вченими-кліматологами в Аризоні під час моделювання умов, близьких до реальних.

"Люди думають, що, якщо вони залишать автомобіль у тіні, все буде добре. Але сонце переміщається по небу, тому, якщо ви залишите машину на цілий день, в якийсь момент автомобіль потрапить під прямі сонячні промені", — додав дослідник.

Нагадаємо, цього літа багато країн на різних континентах зіштовхнулися з агресивно високими температурами. Така спека ставить під загрозу життя людей по всьому світу.

Також у Миколаєві температура повітря перевищила +40 °С та побила історичний рекорд. Доходило навіть до того, що в авто починали плавитися панелі приладів.