Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow У Дніпрі автомобіль нагрівся від спеки до смертельно небезпечної температури arrow

У Дніпрі автомобіль нагрівся від спеки до смертельно небезпечної температури

11 липня 2024 23:09
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Автомобіль в Дніпрі нагрівся під сонцем до смертельно небезпечної температури
Автомобілі під сонцем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Дніпрі автомобіль нагрівся від спеки до смертельно небезпечної температури. Йдеться про +75 °C.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали у четвер, 11 липня.

Читайте також:

Авто під сонцем

Житель Дніпра вирішив виміряти температуру автомобіля, який стояв під сонцем. Цифра його вразила.

Автомобіль під сонцем
Температура повітря автомобіля під сонцем. Фото: t.me/dnipro_now

За інформацією Daily Mail з посиланням на кліматологів США, в жаркий день температура в припаркованому на сонці автомобілі може досягти +70 °C.

При такій температурі навіть невеликий період часу в автомобільному салоні може стати смертельно небезпечним.

Різні частини авто нагріваються по-різному. Наприклад, якщо в салоні температура становить +47 °C, то приладова панель нагрівається до +70 °, рульове колесо — до +53 °C, а сидіння до +50 °C. Ці дані були отримані вченими-кліматологами в Аризоні під час моделювання умов, близьких до реальних.

"Люди думають, що, якщо вони залишать автомобіль у тіні, все буде добре. Але сонце переміщається по небу, тому, якщо ви залишите машину на цілий день, в якийсь момент автомобіль потрапить під прямі сонячні промені", — додав дослідник.

Нагадаємо, цього літа багато країн на різних континентах зіштовхнулися з агресивно високими температурами. Така спека ставить під загрозу життя людей по всьому світу.

Також у Миколаєві температура повітря перевищила +40 °С та побила історичний рекорд. Доходило навіть до того, що в авто починали плавитися панелі приладів. 

погода Дніпро автомобіль аномальна спека спека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо