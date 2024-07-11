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В Днепре автомобиль нагрелся от жары до смертельно опасной температуры

11 июля 2024 23:09
Виктория Козырь - редактор
Автомобиль в Днепре нагрелся под солнцем до смертельно опасной температуры
Автомобили под солнцем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

В Днепре автомобиль нагрелся от жары до смертельно опасной температуры. Речь идет о +75 °C.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы в четверг, 11 июля.

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Житель Днепра решил измерить температуру автомобиля, который стоял под солнцем. Цифра его поразила.

Автомобиль под солнцем
Температура воздуха автомобиля под солнцем. Фото: t.me/dnipro_now

По информации Daily Mail со ссылкой на климатологов США, в жаркий день температура в припаркованном на солнце автомобиле может достигнуть +70 °C.

При такой температуре даже небольшой период времени в автосалоне может стать смертельно опасным.

Разные части авто нагреваются по-разному. Например, если в салоне температура составляет +47 °C, то приборная панель нагревается до +70°, рулевое колесо — до +53 °C, а сиденья до +50 °C. Эти данные были получены учеными-климатологами в Аризоне во время моделирования условий, близких к реальным.

"Люди думают, что, если они оставят автомобиль в тени, все будет хорошо. Но, солнце перемещается по небу, поэтому, если вы оставите машину на целый день, в какой-то момент автомобиль попадет под прямые солнечные лучи", — добавил исследователь.

Напомним, этим летом многие страны на разных континентах столкнулись с агрессивно высокими температурами. Такая жара ставит под угрозу жизнь людей по всему миру.

Также в Николаеве температура воздуха превысила +40 ° С и побила исторический рекорд. Доходило даже до того, что в авто начинали плавиться приборные панели.

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