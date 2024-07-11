Прогноз погоди в Україні на 12 липня — Укргідрометцентр попереджає про грози та спеку

Жінка гуляє в дощ. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 12 липня, погода в Україні буде спекотною. Стовпчик термометра в деяких регіонах підніметься до +41 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 12 липня

У більшості регіонів пануватиме суха, спекотна погода. Температура повітря вночі +20..+25 °C, вдень +35...+39 °C, на Закарпатті та Прикарпатті вдень температура досягатиме +32...+34 °C. В Одещині, Миколаївщині та Херсонщині спостерігатиметься спека до +40...+41 °C. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с.

На заході країни буде опадів не передбачається, окрім Закарпаття, Прикарпаття та Волині, де вдень можливі короткочасні дощі та грози. Ночі будуть прохолодні +17..+22 °C, денна температура підніметься до +30...+34 °C. В гірських районах Карпат вночі температура досягатиме +15...+20 °C, вдень до +20...+25 °C.

Прогноз погоди на 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 12 липня

Прогноз погоди на 12 липня для Київщини передбачає суху та дуже спекотну погоду. Вночі температура становитиме +20...+25 °C по області, вдень очікується значна спека до +35 °C. У столиці температура вночі коливатиметься в межах +22...+24 °C, а вдень також досягне +35 °C. Вітер буде переважно східним зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

З 11 по 14 липня в Україні, за винятком Запорізької, Херсонської, Рівненської та Закарпатської областей, 11-12 липня Донецької, 14 липня Волинської області, встановлено надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

З 11 по 13 липня через очікувані опади у Львівській та Івано-Франківській областях можливе утворення швидкоплинних локальних дощових паводків на окремих річках басейну Дністра. Рівні води можуть підвищитися на 0,5-1,5 м над звичайними рівнями до 8-ї години 11 липня, що викликає місцями вихід води на заплаву. Оголошено І рівень небезпеки.

У районах із сильними дощами може виникнути значний місцевий та схиловий стік. Також існує загроза локальних невеликих селевих потоків у гірських районах. Оголошено І рівень небезпеки.

У зв'язку із спустошенням Каховського водосховища та входженням річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Оголошено ІІІ рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, цього тижня Україну накриє аномальна спека. Зокрема, 10 та 12 липня температура в деяких регіонах сягне +41 °С.

Також ми повідомляли, що метеорологи в багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен. Це явище має наприкінці 2024 року принести похолодання.