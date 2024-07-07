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Народний синоптик Діденко попередила, що спека в Україні посилиться ще більше — до чого готуватися

7 липня 2024 14:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на завтра, 8 липня, від Наталки Діденко
Жінка під час спеки охолоджує ноги у фонтані. Фото: Вечірній Київ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

З понеділка, 8 липня, в Україні у деяких областях спека посилиться ще більше. Вона триватиме впродовж усього тижня.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Температурна карта. Фото: скриншот

Погода в Україні 8 липня

За інформацією Діденко, спекотна погода пануватиме переважно на сході та у центральних областях.

"З понеділка і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться. Температура повітря впродовж дня досягатиме +33...+37 °C", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на півдні, сході та в більшості центральних областей +34...+39°C, місцями до +40°C.

Також з понеділка, 8 липня, температура повітря підвищуватиметься і у Києві.

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, якими лайфхаками вони користуються, щоб вберегтись від спеки, коли немає світла та води. 

Також ми писали, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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