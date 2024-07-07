Прогноз погоди на завтра, 8 липня, від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко попередила, що спека в Україні посилиться ще більше — до чого готуватися
З понеділка, 8 липня, в Україні у деяких областях спека посилиться ще більше. Вона триватиме впродовж усього тижня.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 8 липня
За інформацією Діденко, спекотна погода пануватиме переважно на сході та у центральних областях.
"З понеділка і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться. Температура повітря впродовж дня досягатиме +33...+37 °C", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на півдні, сході та в більшості центральних областей +34...+39°C, місцями до +40°C.
Також з понеділка, 8 липня, температура повітря підвищуватиметься і у Києві.
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