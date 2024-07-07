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Народный синоптик Диденко предупредила, что жара в Украине усилится еще больше — к чему готовиться

7 июля 2024 14:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на завтра, 8 июля, от Наталки Диденко
Женщина во время жары охлаждает ноги в фонтане. Фото: Вечерний Киев
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

С понедельника, 8 июля, в Украине в некоторых областях жара усилится еще больше. Она продлится всю неделю.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Температурная карта. Фото: скриншот

Погода в Украине 8 июля

По информации Диденко, жаркая погода будет в основном на востоке и в центральных областях.

"С понедельника и в течение всей следующей недели жара в Украине усилится. Температура воздуха в течение дня будет достигать +33...+37 °C", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на юге, востоке и большинстве центральных областей +34...+39°C, местами до +40°C.

Также с понедельника, 8 июля, температура воздуха будет увеличиваться и в Киеве.

Напомним, Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, какими лайфхаками они пользуются, чтобы уберечься от жары, когда нет света и воды.

Также мы писали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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