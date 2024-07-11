Прогноз погоды в Украине на 12 июля — Укргидрометцентр предупреждает о грозах и жаре

Женщина гуляет в дождь. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 12 июля, погода в Украине будет жаркой. Столбик термометра в некоторых регионах поднимется до 41 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 12 июля

В большинстве регионов будет царить сухая, жаркая погода. Температура воздуха ночью +20..+25 °C, днем +35...+39 °C, в Закарпатье и Прикарпатье днем температура будет достигать +32...+34 °C. В Одесской, Николаевской и Херсонской области будет наблюдаться жара до +40...+41 °C. Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с.

На западе страны будет осадков, кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волыни, где днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью будут прохладные +17..+22 °C, дневная температура поднимется до +30...+34 °C. В горных районах Карпат ночью температура будет достигать +15...+20 °C, днем до +20...+25 °C.

Прогноз погоды на 12 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 12 июля

Прогноз погоды на 12 июля для Киевщины предполагает сухую и жаркую погоду. Ночью температура составит +20...+25 °C по области, днем ожидается жаркая до +35 °C. В столице температура ночью будет колебаться в пределах +22...+24 °C, а днем также достигнет +35 °C. Ветер будет преимущественно восточным со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 12 июля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

С 11 по 14 июля в Украине, за исключением Запорожской, Херсонской, Ровенской и Закарпатской областей, 11-12 июля Донецкой, 14 июля Волынской области установлен чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

С 11 по 13 июля из-за ожидаемых осадков во Львовской и Ивано-Франковской областях возможно образование быстротечных локальных дождевых паводков на отдельных реках бассейна Днестра. Уровни воды могут повыситься на 0,5-1,5 м над обычными уровнями до 8 часов 11 июля, что вызывает местами выход воды на пойму. Объявлен I уровень опасности.

В районах с сильными дождями может возникнуть значительный местный склон. Также есть угроза локальных небольших селевых потоков в горных районах. Объявлен I уровень опасности.

В связи с опустошением Каховского водохранилища и вхождением реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Объявлен III уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, на этой неделе Украину накроет аномальная жара. В частности, 10 и 12 июля температура в некоторых регионах составит +41 °С.

Также мы сообщали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена. Это явление должно в конце 2024 года принести похолодание.