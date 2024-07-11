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Плавляться навіть прилади в авто — Миколаїв накрила рекордна спека за останні 25 років

11 липня 2024 18:38
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Літо 2024 — Миколаїв 10 липня побив температурний рекорд
Охолоджувальна арка в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Миколаєві у середу, 10 липня, температура повітря перевищила +40°С та побила історичний рекорд. Доходило навіть до того, що в авто починали плавитися панелі приладів. 

Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі "РБК-Україна". 

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За її словами, погода в місті встановила рекорд цього літа.

"Поки що ми маємо тільки один рекорд. Це Миколаїв, де температура вчора була +40,5°С. Це рекорд для Миколаєва за всю історію спостережень як для цього місяця, так для всього літа", — сказала синоптикиня.

За її словами, до цього температура повітря в Миколаєві прогрівалася до 40 градусів. Підтвердженням цьому послужили опубліковані в мережі кадри розплавленої панелі приладів в одному з автомобілів. Як повідомляється, їх вдалося зафільмувати саме в Миколаєві. 

Крім того, за словами синоптикині, на Миколаївщині температура сьогодні ще вища: у Вознесенську вона піднялася до +41°С!

За даними Укргідрометцентру, ще один рекорд цього дня встановлено й у Харкові.

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Карта температурних рекордів в Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що метеорологи всього світу запанікували через те, що цього літа багато країн на різних континентах зіштовхнулися з агресивно високою температурою повітря

А також ми повідомляли, у багатьох країнах світу науковці чекають нового кліматичного феномену наприкінці цього року, який має принести похолодання. 

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