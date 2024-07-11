Синоптик розповів скільки ще в Україні збережеться спека і коли буде пік спеки

Собака охолоджується під час спеки. Фото: pixels.com

Наступні декілька днів Україну очікує пік спеки. За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, найспекотнішими будуть дні з 12 по 15 липня — температура сягатиме +40 °C.

Про це фахівчиня написала у середу, 10 липня у Facebook.

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Що прогнозує синоптик

За словами Наталки Діденко, сьогодні, 11 липня по всій Україні очікується суха погода, а спека триватиме. Термометри показуватимуть по всій Україні від +33 до 39 °C. В центрі нашої держави стовпчик термометра підскаче навіть до +40 °C.

Наталка Діденко прогнозує в Україні страшну спеку​​

Максимальна температура повітря становитиме +33+39 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +40 і вище.

І хоча народний синоптик прогнозує ввечері, 11 липня, локальні дощі та грози можливі від Сумщини через Черкащину, Київщину до Вінниччини, але це не принесе особливого полегшення.

Наталка Діденко стверджує, що пік спеки очікується з 12 по 15 липня.

Як вберегтись від спеки — поради лікарів

Якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися небезпечний стан – тепловий удар, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я.

Тому найспекотніші години (з 10 до 16 години) треба перебувати у тіні або в приміщені. Оскільки зараз проблеми з електрикою, то можна на ніч вікна, а вдень повісити на вікна світловідбивну плівку.

Лікарі радять якомога частіше приймати прохолодний душ або обтирайтеся прохолодною водою, пити багато рідини без цукру та кофеїну.

Не зайвим також буде уникати фізичних навантажень. В жодному разі не можна залишати дітей і тварин у закритих автомобілях навіть з увімкненим кондиціонером!

Раніше народний синоптик розповідала, у яких регіонах України очікуються сильні дощі з грозами.

Також Діденко розповіла, де буде аномально спекотно цього тижня.