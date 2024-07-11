Синоптик рассказал, сколько еще в Украине сохранится жара и когда будет пик жары

Собака охлаждается во время жары. Фото: pixels.com

Следующие несколько дней Украину ждет пик жары. По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, самыми жаркими будут дни с 12 по 15 июля — температура составит +40 °C.

Об этом специалист написала в среду, 10 июля в Facebook .

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Что прогнозирует синоптик

По словам Наталки Диденко, сегодня, 11 июля, по всей Украине ожидается сухая погода, а жара будет продолжаться. Термометры будут показываться по всей Украине от +33 до 39 °C. В центре нашего государства столбик термометра подскачет до +40 °C.

Наталья Диденко прогнозирует в Украине страшную жару

Максимальная температура воздуха будет составлять +33+39 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +40 и выше.

И хотя народный синоптик прогнозирует вечером, 11 июля, локальные дожди и грозы возможны от Сумщины через Черкасщину, Киевщину до Винницкой области, но это не принесет особого облегчения.

Наталья Диденко утверждает, что пик жары ожидается с 12 по 15 июля.

Как уберечься от жары — советы врачей

Если человек долго находится под влиянием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние – тепловой удар, говорят в Министерстве здравоохранения .

Поэтому самые жаркие часы (с 10 до 16 часов) нужно находиться в тени или в помещении. Поскольку сейчас проблемы с электричеством, можно на ночь окна, а днем ​​повесить на окна светоотражающую пленку.

Врачи советуют почаще принимать прохладный душ или обтирайтесь прохладной водой, пить много жидкости без сахара и кофеина.

Нелишне также будет избегать физических нагрузок. В любом случае нельзя оставлять детей и животных в закрытых автомобилях даже с включенным кондиционером!

Ранее народный синоптик рассказывала, в каких регионах Украины ожидаются сильные дожди с грозами.

Также Диденко рассказала, где будет аномально жарко на этой неделе.