Синоптик рассказал, сколько еще в Украине сохранится жара и когда будет пик жары

В Украине ожидается пик жары — вот что прогнозирует синоптик и советуют врачи
Следующие несколько дней Украину ждет пик жары. По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, самыми жаркими будут дни с 12 по 15 июля — температура составит +40 °C.
Об этом специалист написала в среду, 10 июля в Facebook .
Что прогнозирует синоптик
По словам Наталки Диденко, сегодня, 11 июля, по всей Украине ожидается сухая погода, а жара будет продолжаться. Термометры будут показываться по всей Украине от +33 до 39 °C. В центре нашего государства столбик термометра подскачет до +40 °C.
Максимальная температура воздуха будет составлять +33+39 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +40 и выше.
И хотя народный синоптик прогнозирует вечером, 11 июля, локальные дожди и грозы возможны от Сумщины через Черкасщину, Киевщину до Винницкой области, но это не принесет особого облегчения.
Наталья Диденко утверждает, что пик жары ожидается с 12 по 15 июля.
Как уберечься от жары — советы врачей
Если человек долго находится под влиянием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние – тепловой удар, говорят в Министерстве здравоохранения .
Поэтому самые жаркие часы (с 10 до 16 часов) нужно находиться в тени или в помещении. Поскольку сейчас проблемы с электричеством, можно на ночь окна, а днем повесить на окна светоотражающую пленку.
Врачи советуют почаще принимать прохладный душ или обтирайтесь прохладной водой, пить много жидкости без сахара и кофеина.
Нелишне также будет избегать физических нагрузок. В любом случае нельзя оставлять детей и животных в закрытых автомобилях даже с включенным кондиционером!
Ранее народный синоптик рассказывала, в каких регионах Украины ожидаются сильные дожди с грозами.
Также Диденко рассказала, где будет аномально жарко на этой неделе.
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