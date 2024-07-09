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Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди

9 липня 2024 14:53
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на завтра, 10 липня, від народного синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у середу, 10 липня, очікується дощова погода з грозами. Негода прийде ближче до вечора на північному сході країни. Температура повітря становитиме до +39 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, завтра існує ймовірність дощів з грозами на північному сході України — на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Швидше за все, опади пройдуть увечері, але вночі дощі можливі також місцями у західних областях.

"Ще трохи спасенних дощів може бути сьогодні пізно ввечері вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина", — зазначила вона.

Однак переважно завтра в більшості областей домінуватиме суха спекотна погода. Температура повітря становитиме на заході та півночі +30...+34 °C, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33...+37 °C, а місцями можливі +36...+39 °C.

погода завтра, 10 липня
Погода 10 липня. Фото: Діденко

Погода у Києві 10 липня

Завтра у столиці буде суха спекотна погода з температурою повітря +30...+33 °C. У наступні дні спека посилиться, її пік очікується протягом 14-17 липня.

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Скриншот допису Діденко

Раніше народний синоптик Діденко сказала, де буде аномально спекотно цього тижня.

А в Укргідрометцентрі сьогодні прогнозують місцями короткочасний дощ, навіть із грозою, але на стовпчик термометра це суттєво не вплине. 

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