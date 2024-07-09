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Які області в Україні накриє небувала африканська спека та грозові бурі — прогноз погоди на завтра

9 липня 2024 00:14
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на 9 липня по всіх областях від Укргідрометцентру
Жінки під літнім дощем. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у вівторок, 9 липня, у більшості областей залишиться спекотною. Подекуди обіцяють короткочасний дощ, навіть із грозою, але на стовпчик термометра це суттєво не вплине. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у понеділок, 8 липня.

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Карта погоди в Україні 9 липня. Фото: Укргідрометцентр

Дощі та грози

Вдень 9 липня у західних та східних областях, а також у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

На решті території — невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Аномальна спека

Температура у південній частині України, у східних, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі +20...+25°C, вдень сильна спека +35...+38°C. 

На решті території вночі +15...+20°C, вдень +28...+33°C, у більшості західних областей +25...+30°C.

Які області в Україні накриє небувала африканська спека та грозові бурі — прогноз погоди на завтра - фото 2
Температурна карта України на 9 липня. Фото: meteopost

Нагадаємо, народний синоптик Діденко сказала, де буде аномально гаряче та попередила, що нестерпна спека в Україні надовго.

Нагадаємо, пік температур цього тижня очікується 8, 10 та 12 липня: у ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41°С.

У Києві через спекотну погоду заборонили продаж швидкопсувних продуктів на сільськогосподарських ярмарках.

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