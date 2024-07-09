Прогноз погоды в Украине на 9 июля по всем областям от Укргидрометцентра.

Женщина под летним дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 9 июля, в большинстве областей останется жаркой. Кое-где обещают кратковременный дождь, даже с грозой, но на столбик термометра это существенно не повлияет.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в понедельник, 8 июля.

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Карта погоды на Украине 9 июля. Фото: Укргидрометцентр

Дожди и грозы

Днем 9 июля в западных и восточных областях, а также в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

На остальной территории — небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Аномальная жара

Температура в южной части Украины, в восточных, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью +20...+25°C, днем сильная жара +35...+38°C.

На остальной территории ночью +15...+20°C, днем +28...+33°C, в большинстве западных областей +25...+30°C.

Температурная карта Украины на 9 июля. Фото: meteopost

Напомним, народный синоптик Диденко сказала, где будет аномально жарко и предупредила, что невыносимая жара в Украине надолго.

Напомним, пик температур на этой неделе ожидается 8, 10 и 12 июля: в эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41°С.

В Киеве из-за жаркой погоды запретили продажу скоропортящихся продуктов на сельскохозяйственных ярмарках.