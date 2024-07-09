Прогноз погоды на завтра, 10 июля, от народного синоптика Наталки Диденко.

Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: Вечірній Київ

В Украине в среду 10 июля ожидается дождливая погода с грозами. Непогода придет ближе к вечеру на северо-востоке страны. Температура воздуха будет составлять до +39 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, завтра существует вероятность дождей с грозами на северо-востоке Украины — на Полтавщине, Харьковщине и Сумщине. Вероятно, осадки пройдут вечером, но ночью дожди возможны также местами в западных областях.

"Еще немного спасенных дождей может быть сегодня поздно вечером вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина-Днепропетровщина-Херсонщина", — отметила она.

Однако в основном завтра в большинстве областей будет доминировать сухая жаркая погода. Температура воздуха будет на западе и севере +30...+34 °C, в центральных областях, в южной части и на востоке Украины — +33...+37 °C, а местами возможны +36...+39 °C.

Погода 10 июля. Фото: Диденко

Погода в Киеве 10 июля

В столице будет сухая жаркая погода с температурой воздуха +30...+33 °C. В последующие дни жара усилится, ее пик ожидается в течение 14-17 июля.

Скриншот поста Диденко

Ранее народный синоптик Диденко сказала, где будет аномально жарко на этой неделе.

А в Укргидрометцентре сегодня прогнозируют местами кратковременный дождь, даже с грозой, но на столбик термометра это не повлияет.