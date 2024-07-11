Літо 2024 — вчені налякані аномальною спекою

Діти охолоджуються в одному з фонтанів. Ілюстративне фото: УНІАН

Цього літа багато країн на різних континентах зіштовхнулися з агресивно високими температурами. Така спека на початку літа ставить під загрозу життя людей по всьому світу.

Про це йдеться у матеріалі The Conversation.

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Видання пише, що це вже спостерігають у США. Зокрема, у Долині Смерті температура повітря підскочила аж до +54°С, а в Лас-Вегасі стовпчики термометрів зросли до +49°С.

За даними кліматичної служби Євросоюзу Copernicus, кожен з останніх 13 місяців був найспекотнішим за всю історію. Середня температура за попередній рік також була щонайменше на півтора градуса вищою, ніж середня температура 1850-1900 років.

Цьогоріч у Північній та Південній Америці, Африці, Європі та Азії встановилася рекордна спека. У Латинській Америці аномально високі температури спричинили гостру нестачу води та десятки смертей. Аналогічна ситуація й на Близькому Сході: у Саудівській Аравії понад 1000 людей загинули під час паломництва до Мекки, оскільки 17 червня у Великій мечеті було +51,8°С.

В Пакистані через спеку були переповнені лікарні, вимикали світло та воду. В Індії протягом квітня-травня протягом кількох днів стояла температура близько +48,9°С, від якої постраждали мільйони людей.

У Греції температура перевищувала +37,8°, через що загинуло кілька туристів. Зріст температурних показників зафіксували й в Японії.

Що кажуть науковці

На тлі таких аномально високих температурних показників, в момент останнього льодовикового періоду, близько 20 000 років тому, середньосвітова температура була лише на шість градусів нижчою, ніж зараз. Тому не дивно, що потепління на 1,2 градуса вже стрімко змінює клімат.

Метеорологи кажуть, що це літо може бути одним з найспекотніших за всю історію спостережень, але при цьому воно може стати й одним із найхолодніших у майбутньому. Від неї потерпатимуть не тільки люди, а й економіка: вона може пошкодити залізничні колії та призвести до провисання проводів, перевантажити електросистеми та спричинити відключення електрики саме тоді, коли люди найбільше потребують охолодження.

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці цього року, який має принести похолодання.

А також ми повідомляли, що початок липня в Україні буде дуже спекотним. Температура повітря прогріється до +35 °С, а опадів майже не очікується.