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Смертоносное лето — ученые предупреждают о невероятно высокой температуре за всю историю

11 июля 2024 18:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Лето 2024 — ученые напуганы аномальной жарой
Дети охлаждаются в одном из фонтанов. Иллюстративное фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Этим летом многие страны на разных континентах столкнулись с агрессивно высокими температурами. Такая жара в начале лета ставит под угрозу жизнь людей во всем мире.

Об этом говорится в материале The Conversation.

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Издание пишет, что это уже наблюдают в США. В частности, в Долине Смерти температура воздуха подскочила до +54°С, а в Лас-Вегасе столбики термометров выросли до +49°С.

По данным климатической службы Евросоюза Copernicus, каждый из последних 13 месяцев был самым жарким за всю историю. Средняя температура за предыдущий год также была не менее чем на полтора градуса выше, чем средняя температура 1850-1900 годов.

В Северной и Южной Америке, Африке, Европе и Азии установилась рекордная жара. В Латинской Америке аномально высокие температуры повлекли за собой острую нехватку воды и десятки смертей. Аналогичная ситуация и на Ближнем Востоке: в Саудовской Аравии более 1000 человек погибли во время паломничества в Мекку, поскольку 17 июня в Большой мечети было +51,8°С.

В Пакистане из-за жары были переполнены больницы, выключали свет и воду. В Индии в течение апреля-мая несколько дней стояла температура около +48,9°С, от которой пострадали миллионы человек.

В Греции температура превышала +37,8°, из-за чего погибли несколько туристов. Рост температурных показателей был зафиксирован и в Японии.

Что говорят ученые

На фоне таких аномально высоких температурных показателей, в момент последнего ледникового периода около 20 000 лет назад, среднемировая температура была лишь на шесть градусов ниже, чем сейчас. Поэтому неудивительно, что потепление на 1,2 градуса уже быстро меняет климат.

Метеорологи говорят, что это лето может быть одним из самых жарких за всю историю наблюдений, но при этом может стать и одним из самых холодных в будущем. От нее будут страдать не только люди, но и экономика: она может повредить железнодорожные пути и привести к провисанию проводов, перегрузить электросистемы, и вызвать отключение электричества именно тогда, когда люди больше нуждаются в охлаждении.

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.

А также мы сообщали, что начало июля в Украине будет очень жарким. Температура воздуха прогреется до +35 С, а осадков почти не ожидается.

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